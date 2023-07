CNN

Ein anhaltender Rechtsstreit um ein französisches Anwesen und Weingut, das Brad Pitt und Angelina Jolie früher gemeinsam besaßen, eskaliert weiter.

In einer neuen Gerichtsakte, die CNN vorliegt, wirft Jolies ehemalige Investmentgesellschaft Nouvel Pitt und „Mitverschwörern“ vor, versucht zu haben, die Kontrolle über Château Miraval zu behalten, indem sie dessen Vermögenswerte „enteigneten“ und „plünderten“. Nouvel fordert Schadensersatz in Höhe von mindestens 350 Millionen US-Dollar.

„Pitt verschwendete die Vermögenswerte des Unternehmens, indem er Millionen für Schönheitsprojekte ausgab, darunter mehr als eine Million US-Dollar für die Renovierung von Schwimmbädern, den viermaligen Bau und Wiederaufbau einer Treppe und Millionen für die Restaurierung eines Aufnahmestudios“, heißt es in dem am Montag eingereichten Dokument.

Anwälte von Nouvel behaupten in der Akte, dass Pitts „Fehlverhalten“ eskalierte, nachdem Jolie Nouvel im Oktober 2021 an Tenute del Mondo verkauft hatte, eine Tochtergesellschaft der Stoli Group, die vom russischen Oligarchen Yuri Shefler kontrolliert wird.

„Erzürnt darüber, dass Jolie Nouvel an Stoli und nicht an ihn verkauft hat, hat Pitt sich wie ein gereiztes Kind verhalten und sich geweigert, Nouvel als gleichberechtigten Partner im Unternehmen zu behandeln“, heißt es in der Akte.

CNN hat sich an die Vertreter von Pitt gewandt und sie um einen Kommentar zur Einreichung am Montag gebeten.

Pitt reichte im Februar 2022 erstmals eine Klage wegen Jolies Verkauf des Anwesens und des Weinguts ein und nannte ihn „rechtswidrig“, weil die beiden, wie er behauptet, beim Kauf des Grundstücks vereinbart hatten, dass keiner ohne die Zustimmung des anderen verkaufen würde.

Jolie reichte eine Gegenklage ein und behauptete, dass es nie eine solche Vereinbarung gegeben habe und dass sie ihren Anteil am Weingut verkauft habe, um „finanzielle Unabhängigkeit“ von Pitt zu erlangen und „irgendwie Frieden und einen Abschluss dieses zutiefst schmerzhaften und traumatischen Kapitels zu finden“. von ihr und dem Leben ihrer Kinder.“

Das ehemalige Ehepaar erwarb 2008 das Landgut und Weingut im Süden Frankreichs.

In Gerichtsdokumenten bezeichneten die Anwälte von Pitt letzten Monat Jolies Verkauf ihres Anteils an Miraval als „rachsüchtig“, nachdem eine „nachteilige Sorgerechtsentscheidung“ ergangen war.

Paul Murphy, Jolies Anwalt, antwortete damals in einer Erklärung gegenüber CNN und verwies auf Vorwürfe des Missbrauchs durch Pitt während eines Flugs im Jahr 2016, die Teil einer anderen von Jolie im vergangenen Herbst in dem Fall eingereichten Klageschrift waren.

„Noch heute und in den sieben Jahren seit dieser schicksalhaften Flugreise hat er persönlich nie öffentlich bestritten, dass es passiert ist. „Die Realität ist, dass Pitt sich weigerte, den Miraval-Verkauf mit Jolie abzuschließen, es sei denn, sie stimmte zu, über den Missbrauch zum Schweigen gebracht zu werden“, sagte Murphy.

Ein Vertreter von Pitt bestritt damals in einer Erklärung gegenüber CNN Einzelheiten der Oktober-Einreichung.

„Brad hat die Verantwortung für das, was er getan hat, übernommen, wird aber nicht die Verantwortung für Dinge übernehmen, die er nicht getan hat“, sagte der Vertreter.

Pitt wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall weder verhaftet noch angeklagt, nachdem das FBI eine Untersuchung abgeschlossen hatte.

Jolie reichte 2016 die Scheidung von Pitt ein. Sie wurden 2019 für rechtmäßig ledig erklärt, eine gemeinsame Sorgerechtsvereinbarung für ihre minderjährigen Kinder ist jedoch noch nicht abgeschlossen.