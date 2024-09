Brad Pitt en George Clooney hebben stijl gecreëerd voor een lang leven. Je denkt dus dat er een hele generatie filmfans is die op zichzelf zit Oceaan Elf-Film nicht sattsehen kann. Bekijk Frank Sinatra’s Original Ocean uit 1960 zonder meer gedetailleerde informatie over de camera te zien. Geniet van je leven sinds Pitt en Clooney.

Ihr nieuwe film Wolfen, Vanaf morgen stream je op Apple TV+, je bent op de hoogte van de Aura van beide Hollywoodsterren. Door de trailer voorbereid voor een thriller-komedie met een Sinatra-nummer dat de reputatie van zowel Hollywood-sterren als een bekende Spitzbuben vertegenwoordigt. De film zelf zegt immers: er woont een co-ster in de show. En de binnenste helft van twee minuten.

Zie hier voor de trailer van Wolfs:

Wolfs – Trailer (Duits) HD

Brad Pitt en George Clooney bezoeken Leichen Verschwinden: Darum Geht’s in Wolfs

Wolf begint met een nieuwe Leiche. De New Yorkse staatssecretaris Margaret (Amy Ryan) heeft als geheime sekspartner een student (Austin Abrams) in zijn luxe suite gehad. Dat is het einde van de zaak Ik ben Heroïne in een Glastisch Fallt en Stirbt. Auftritt Fixer nummer 1 (George Clooney).

Het figuur van Clooney is heel bijzonder, voor rijke en machtige klanten, die moeilijk op te lossen zijn. Er is die Professionalität in persoon: „Niemand kan het, ik kon het„, begrijp jezelf.

Er zijn immers veel gevolgen voor het milieu: Fixer Number 2 (Brad Pitt) is gevallen van leiche verschwinden lassen. Zowel sinds één Wolf als zonder speciaal hart zullen ze een team zijn. Als het studentenlichaam even soepel als snel en gemakkelijk is, dan is chaos perfect.

Meer over het thema:

Brad Pitt en George Clooney zijn in Topform

Wat zijn de Wolf’s manieren van Brad Pitt en George Clooney? kan signaal ontvangen: Beiden beschikken over één enkele chemie, die regisseur Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) niet verspilt. Als deze twee Hollywood-giganten in de auto zitten met hun ogen op de bombardiers gericht, maar de fans grijnzen. Allein dafurt sich Wolfs. De beste film is immers anders.

Het 2 minuten durende nummer van Austin Abrams

De beste film is Austin Abrams, lid van de Netflix-serie Dash & Lily. Binnen twee minuten waren mijn jongere medesterren uit Pitt en Clooney helemaal gelukkig. De situatie is de volgende: beide fixers zijn studenten van Abrams geweest na een gratis vlucht, zoals een enkel verblijf en een pauze in hun verblijf in een gezellige motelkamer. Kijk of je erachter kunt komen wie gelukkige Bürschchen zijn die een Kiloweise Heroïne zijn. Er is daar iets. En wie daar ook woont.

Over een paar minuten, aan het einde van de snelle monoloog, bericht van de hypernerveuze student van de seinem Tag: Vanuit een enkele communicatie wordt de andere persoon beïnvloed door de gevolgen van de pijn, voordat ik kan beginnen uitdrogen. Vanuit het hotel, waar ahnungslos hineinstolpert is. Van de zelfbekering, die het resultaat is van de positieve relatie, van drie verschillende vrouwen, die mooie ogen maken, Van deze Gefühl, fellleicht zum ersten Mal in seinem Leben anziehend auf the other Geschlecht zu wirken, eine Magie in seinem Leben zu spüren, zu ühlen, dat hier gerade etwas met seiner drögen Existenz passionrt, was aussergewöhnlich en wunderschön en genau dat is, was er is altijd een gewenste hoed.

Abrams kijkt ernaar uit om te zien wat hij zegt en wat hij erover kan zeggen. En de Stimme-wird flehend, gebeten, verzweifelt, Als er vrouwen zijn die er last van hebben, is er geen flirt met Margaret, die nooit tijd samen doorbrengt, of een goed humeur, er is geen langdurig, gelukkig en moedig. Het werkt, net als met de sterke stroomkabel van het leven.

Daarom is de sessie van 2 minuten in Wolf zo sterk

Als de camera zich in twee minuten monoloog bevindt, de lange tijd met Abrams wild gestikte karakters, zullen ze Clooney’s en Pitts figuren zien die weggeblazen zullen worden terwijl ze in de kamer zitten. Watts weiß, welchen genieën Moment is geschaffen hat here: Die Fixerspiegeln nur, wie ich de Zuschauenden fühlen. Plat en sprachlos.

Ook al is de monoloog van Abrams zo boeiend, ik kan het zelf niet helemaal begrijpen. Als er veel problemen waren, was het mir, omdat ik op een tragedie wachtte: Ik was alles over mezelf vergeten, zo sterk dat ik mijn best heb gedaan.

Het zijn niet alleen de wortels, maar niet het stiksel of de mime of de dramatische situatie, op zichzelf is Abrams‘ figuur definitief. Watts kan met een Kraftakt van de junior studenten als sympathisant op, en zwar, in dem er in de Wünschelrute des Daseins in het Handboek: Die jonge Mens kan geloven dat het een bijzondere zaak is. Het zal zo zijn dat het leven leuker zal zijn dan het einde van het leven bij terminen. Als Watts over het verhaal van Clooney en Pitt schreef, zal hij zeggen: Dus wie weet alles. Hierdoor is het moment zo sterk.

Gerade heeft ze allebei de informatie uit de studentenherausprügeln opgelost, sinds ze door hun Mitgefühl-netwerk zijn gegaan. De sympathie met beide hoofdfiguren is een mooi tafereel. Aber sie bleibt ein Einzelfall.

Wolfs is geen meesterwerk, maar fans van Pitt en Clooney werden vrienden

The Wolf’s kunnen uit een reeks verhalen komen: Geplänkel tussen Pitt en Clooney, sporadische actiescènes, een ritje in de nacht met een combinatie van Neo-Noir-Bildern. Hoe dan ook, je kunt geen onderscheid maken tussen de buddy-komedie en een nachtelijke thriller in de stijl van het onderpand. Er is voldoende tijd in het centrum en de wegen zijn duidelijk, wederom noch leuk, noch opwindend genot voor een Meisterwerk.

Die fans van Pitt en Clooney zullen er niet door gestoord worden en dat ook blijven doen: het duo krijgt binnenkort gezelschap van twee Mega-Stars met één enkele chemie sinds de show werkelijkheid is geworden. Irgendwie haftet Wolfs die leise Andeutung eines Schwanengesangs an: Zoals ließen zelf dat zowel Schauspieler, die Hollywood zo grimmig körpern die twee andere live Darsteller kaum, met Absicht en die Wand spielen. Als u de plek wilt gebruiken voor de verbetering van uw kind. En zeg: jetzt ihr.

Wanneer zien we de Wolfs?

Wolf is een dem 27 september 2024 bij Apple TV+ beschikbaar.