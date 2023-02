CNN

De eigenaar van het NASCAR-raceteam, Brad Daugherty, schreef zondag geschiedenis door de eerste zwarte hoofdeigenaar te worden die de Daytona 500 won toen coureur Ricky Stenhouse Jr. de legendarische race in dubbele verlengingen won.

“Amerika ziet er niet alleen uit zoals de mensen in de garage er 55 jaar hebben uitgezien”, zei Tad Geschickter – eigenaar van JTG Daugherty Racing met zijn vrouw Jodi Geschickter en Daugherty – tijdens een persconferentie na de overwinning. “Het is divers en iedereen heeft andere standpunten en verschillende talenten en schatten.

“Brad voegt zeker een ander element toe aan wat we doen en anders denken en een andere achtergrond, en ik denk dat het hetzelfde is van engineering tot bandenwisselaars tot coureurs. Het is hard nodig.”

Daugherty, die onlangs een oogoperatie onderging, was zondagochtend ter plaatse geweest om de sponsors van het team te bezoeken, maar vertrok nadat het licht zijn ogen hinderde, zei Geschickter.

Daugherty’s eerste daad in de professionele sport kwam op het NBA-hardhout. De Cleveland Cavaliers selecteerden hem als nummer 1 overall in de NBA Draft van 1986 en hij speelde acht seizoenen bij de Cavaliers voordat rugklachten hem van het veld hielden.

In Daugherty’s NBA-dagen werden de Cavaliers achtervolgd door een zekere Chicago Bulls-ster genaamd Michael Jordan, die nu ook beroemd is als eigenaar van een NASCAR-team.

“Ik heb een paar minuten met hem gepraat en hij zei dat hij en Michael Jordan al onzin aan het praten zijn”, zei mede-JTG Daugherty-eigenaar Jodi Geschickter na de race tegen verslaggevers. “Ik weet niet zeker wat er is gezegd, maar er zijn gesprekken geweest.”

Daugherty, die opgroeide in Black Mountain, North Carolina, en universiteitsbasketbal speelde aan de Universiteit van North Carolina, was naast basketbal ook gepassioneerd door racen toen hij opgroeide.

Toen hem werd gevraagd naar zowel een zwarte man als een vrouw in Jodi Geschickter die de race als eigenaren won, zei Stenhouse: “We hebben veel diversiteit in ons raceteam in de garage, en het is gaaf om er twee in ons raceteam te hebben en zet ze hier in Victory Lane bij de Daytona 500.

“Het is super speciaal, en NASCAR loopt op grote schaal voorop. Het is gaaf om er een klein steentje aan bij te dragen om ze naar Victory Lane te krijgen.”