Aktualisiert am 31. Oktober 2023, 04:24 Uhr ET

BP sagte, dass der Gewinn im dritten Quartal gestiegen sei und von höheren realisierten Raffineriemargen sowie der Öl- und Gasproduktion profitiert habe, obwohl es die Erwartungen verfehlt habe.

Der britische Öl- und Gasriese gab am Dienstag bekannt, dass er in den drei Monaten bis Ende September einen zugrunde liegenden Wiederbeschaffungskostengewinn – eine Kennzahl, die dem Nettoeinkommen der US-Ölkonzerne ähnelt – in Höhe von 3,29 Milliarden US-Dollar erzielt habe, gegenüber 2,59 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor Vorquartal. Damit wurde eine durchschnittliche Analystenprognose des Unternehmens von 4,01 Milliarden US-Dollar verfehlt.