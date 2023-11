„Boys in the Band“, „All My Children“-Schauspieler war 86 – The Hollywood Reporter

Peter Weiß

Mit freundlicher Genehmigung der Everett Collection

Peter White, der Linc Tyler in der ABC-Seifenoper verkörperte Alle meine Kinder über vier Jahrzehnte und spielte in der ursprünglichen Bühnenproduktion und Verfilmung von Die Jungs in der Band, ist gestorben. Er war 86.

White starb am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles an einem Melanom Alle meine Kinder Castmate Kathleen Noone (Ellen Shepherd Dalton in der Serie) erzählte Der Hollywood-Reporter.

White spielte in den ersten beiden Staffeln der ABC-Primetime-Soap auch Arthur Cates, den Anwalt von Sable Colby (Stephanie Beacham). Die Colbys 1985–86 spielte er erneut die Rolle des verstorbenen Arztvaters der Charaktere, die Swoosie Kurtz, Sela Ward, Patricia Kalember und Julianne Phillips in dem NBC-Drama von 1991–96 spielten Schwestern.

White verkörperte erstmals von 1974 bis 1980 Lincoln Tyler, den Sohn der strengen Pine-Valley-Matriarchin Phoebe Tyler (Ruth Warrick) – er war der dritte Schauspieler in dieser Rolle, beginnend mit James Karen – und kehrte dann 1981 und 1984 für Stationen zurück. 86, ’95 und 2005.

White spielte die Rolle des Alan McCarthy in Mart Crowleys Film Die Jungs in der Banddas im April 1968 im Theater Four am Broadway uraufgeführt wurde. Das Drama dreht sich um eine Gruppe schwuler Männer, die an einer Geburtstagsfeier für ihren Freund Harold (Leonard Frey) in einer Wohnung in Manhattan teilnehmen, wobei unklar bleibt, ob Alan schwul war/ist.

Bis dahin waren die meisten schwulen Charaktere im amerikanischen Theater verschleiert oder dämonisiert worden.

„Am Eröffnungsabend wusste keiner von uns, was wir hatten“, erinnerte sich White 2008 in einem Interview. „Wir dachten alle nur: ‚Es ist ein Theaterstück, es ist etwas Neues, es ist anders und es ist gut.‘ Es war ein zu 100 Prozent schwules Publikum – und am nächsten Tag wurde es verrückt!

„Wir erhielten einen Aufruf, früher ins Theater zu kommen, weil um das Theater herum so viel Gedränge herrschte, dass man nicht in die Nähe kommen konnte. Jeder wollte es damals ein schwules Stück nennen – (ich dachte immer), es sei nicht (so sehr) ein schwules Stück, sondern ein Stück mit schwulen Charakteren.“

Als Crowley sein Drama für den bahnbrechenden Film von William Friedkin aus dem Jahr 1970 produzierte und adaptierte, der von National General Pictures veröffentlicht wurde, waren White und seine Co-Stars mit von der Partie.

White wurde am 10. Oktober 1937 in New York City geboren und begann seine Karriere in Soaps, indem er Jerry Ames in der CBS-Serie spielte. Der geheime Sturm 1965–66, dann Gastauftritt in einer Episode von NYPD im Jahr 1968.

Er arbeitete zusammen mit Myrna Loy an einer Tourneeproduktion von Barfuß im Park als ihm das angeboten wurde Jungs in der Band Gelegenheit.

„Die Dinge waren wirklich bewegend für mich; Mir ging es so gut, und ich dachte: ‚Ich brauche dieses Risiko nicht‘“, erinnert er sich. „Ich habe mit Myrna gesprochen – sie wurde meine Mentorin – und sie sagte: ‚Peter, wenn du Schauspieler werden willst, musst du in deinem Leben einige Risiken eingehen.‘“

Das Stück würde mehr als 1.000 Aufführungen haben.

White kehrte 1971 mit einer Rolle als Dr. Sanford Hiller bei CBS in die Seifenwelt zurück. Liebe ist eine wunderbare Sacheund er trat auch in dem von Robert Mulligan inszenierten Film auf Das Streben nach Glück dieses Jahr.

Er schaffte es 1975 an den Broadway PS: Deine Katze ist totobwohl dieses Stück nur 16 Aufführungen dauerte.

White war im Laufe der Jahre in Dutzenden von Fernsehsendungen zu Gast Kanone, Hill Street Blues, Die Jeffersons, Dynastie Und Knotenlandung Zu Star Trek: Deep Space Nine, Verrückt nach dir, Akte X, Der westliche Flügel Und Kalter Fall.

Zu seinem Film-Lebenslauf gehörte auch Dave (1993), Mutter (1996), Flubber (1997), Armageddon (1998), Dreizehn Tage (2000) und Erste Tochter (2004). In den letzten Jahren fungierte er als Schauspieltrainer für diejenigen, die sich auf das Vorsprechen vorbereiteten.

Niemand sagte, White sei nicht verheiratet und habe keine Kinder. Sein Tod wurde erstmals auf der SoapHub-Website gemeldet.