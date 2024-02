Boygenius über die Grammys 2024, „The Record“, die Chicks und die immer wieder auftauchende Frage nach neuer Musik

LOS ANGELES — Bei den Grammy Awards 2024 geht es für boygenius – die Major-Label-Rockband bestehend aus Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus – um sechs Auszeichnungen, die mit Größen wie Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Billie Eilish und anderen gleichziehen.

Dazu gehören zwei Hauptkategorien: Schallplatte des Jahres (für die Single „Not Strong Enough“), Album des Jahres (für ihr Debüt „The Record“). Wenn sie eines davon gewinnen würden, wären sie die erste „rein weibliche“ Gruppe seit den Chicks im Jahr 2007, der dies gelang.

Das ist keine ideale Bezeichnung für eine Gruppe, die sich selbst als „die Jungs“ bezeichnet – oder für eine Gruppe, die völlig frei von der antiquierten Vorstellung von „weiblicher Front“ oder „Frauen, die rocken“ als Genrebeschreibung agiert.

Aber sie gehören zur Linie „The Chicks to the Boys“, wie Baker es wiederholt.

„Jeder, der ‚weiblich‘ sagt, ist ein Außerirdischer“, sagt Bridgers. „Aber auch, gezwungen zu sein, so etwas (Kraftausdruck) zu sagen, ist zwar wahr, aber es ist erst ein paar Jahre her, dass dieser (Kraftausdruck) Wer jetzt wegen sexueller Gewalt angeklagt wird, sagte, Frauen müssten sich stärker engagieren, wenn sie nominiert werden wollen“, sagt sie über die geschichtsträchtige Chance.

Bridgers bezieht sich auf den ehemaligen Präsidenten der Recording Academy, Neil Portnow, der 2018 sagte, Frauen müssten „eintreten“, wenn sie Grammys erhalten wollten, und sich dann entschuldigte. Im November 2023 wurde Portnow von einer Frau verklagt, die sagte, er habe sie 2018 in einem New Yorker Hotelzimmer unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Sein Vertreter nannte die Anschuldigungen „völlig falsch“.

Baker fügt schnell hinzu, dass The Chicks für „Not Ready to Make Nice“ die Platte des Jahres gewonnen haben, ein Titel, der veröffentlicht wurde, nachdem die Band nach Gegenreaktionen eine Pause eingelegt hatte, weil sie sich gegen die US-geführte Invasion im Irak im Jahr 2003 ausgesprochen hatte. „Die Welt um sie herum hat sich nicht verändert, sie haben nur ein kleines Lob von einer Institution bekommen“, sagt sie.

„Vergessen wir nicht die richtig erfundene Abbruchkultur“, scherzt Bridgers.

„Wir sind ein PR-Albtraum“, sagt Dacus.

In gewisser Weise könnte die Anerkennung einer Gruppe wie boygenius für ihre Talente ein Ausdruck einer sich entwickelnden Musikindustrie sein – oder auch nicht, aber es besteht kein Zweifel daran, dass diese Nominierungen die Talente bestimmter Frauen würdigen.

Auf die Frage, ob sie Grammy-Nominierungen und andere traditionelle Erfolgsmaßstäbe als bedeutsam ansehen, antworten die Jungs einander.

„Es bedeutet sehr viel, weil das Projekt sehr viel bedeutet“, sagt Bridgers über ihre Nominierungen. „Für etwas anerkannt zu werden, auf das wir wirklich stolz sind, ist der Grund, warum es cool ist.“

„Wir können jedem zustimmen, dem es gefällt“, springt Dacus ein. „Ein gutes Gefühl für mich ist, dass ich nicht damit aufgewachsen bin, das für möglich zu halten. Es fühlt sich also cool an, das Innere von etwas zu sehen, das ich nie gesehen habe.“ dachte, ich würde es tun.“

Viele Gespräche rund um boygenius drehten sich um ihre Freundschaft: „The Record“, obwohl von der Kritik gefeiert und kulturell resonant, wurde von seinen Mitgliedern füreinander gemacht – um sich gegenseitig zu beeindrucken und die Grenzen ihres Musikmachens darüber hinaus zu erweitern ihre individuellen Projekte. Dass andere Menschen Freude daran haben, ist einfach ein Gewinn.

„Es ist immer ein zweischneidiges Schwert, von einer Institution anerkannt zu werden“, fügt Baker hinzu. „Es geht entweder darum, die Werte des Musikgeschäfts zu akzeptieren, oder wir sind nur gemeinsam und füreinander erfolgreich.“ Es ist schön zu sehen, dass es in einem greifbaren Ausmaß umgesetzt wurde.“

Wenn es eine offensichtliche Diskrepanz zwischen institutioneller Anerkennung und dem, was Menschen genießen, gibt, führt Bridgers zunächst ein Beispiel an: „Mitski! Wir fragen uns: Was bedeutet es überhaupt, wenn Sie nicht einen der meistgehörten Künstler unseres Lebens in unserem Genre vertreten? Es ist super seltsam.“

Vielleicht wird es in Zukunft mehr Anerkennung für unabhängige Künstler wie Mitski geben. Doch im Rückblick auf den Erfolg von „The Record“ bleibt zunächst nur eine Frage offen. Wird es ein weiteres Boygenius-Album geben?

„Wir wissen genauso viel wie Sie, und das stimmt tatsächlich“, sagt Bridgers.

„Wir haben das in den vergangenen Jahren als Lüge behauptet“, sagt Dacus.

„Es ist jetzt wahr“, beendete Bridgers den Gedanken. “Ich weiß nicht. Aber, aber, aber….”

„…Aber ich mag sie“, fügt Dacus hinzu und schaut ihre Bandkollegen an. „Ich mag diese beiden Jungs.“