Deze jongen ontmoette een meisje en het eindigde nog lang en gelukkig.

Een maand na de aankondiging van hun verloving, Ben Savage trouwde met zijn verloofde Tessa Angermeier. Hun vriend, stylist Chloe Engelhardtplaatste een reeks kiekjes van de bruiloft op Instagram en schreef op 19 februari: “Gefeliciteerd meneer en mevrouw Savage, we kunnen niet gelukkiger zijn voor u ‘guuuyyyss’.”

Voor de grote dag schitterde de bruid in een strapless witte jurk met haar lange, blonde haar naar achteren in een lage knot. Ze veranderde later in een oogverblindende op flapper geïnspireerde mini-jurk uit de jaren 20 en witte sneakers, terwijl ze de hele nacht danste met haar man. Ondertussen, de Jongen ontmoet wereld aluin droeg een strakke zwarte smoking.

Vorige maand, na vijf jaar daten, stelde de acteur Tessa ten huwelijk voor een helderblauw meer in Indiana, terwijl de 42-jarige Ben op Instagram schreef: “Het beste moet nog komen.”

Een vertegenwoordiger van Ben deelde met E! Nieuws destijds dat “ze allebei erg dankbaar zijn en genieten van deze spannende tijd met hun familie en vrienden.”