Dem suspendierten Box-Weltverband IBA droht weiterhin der Olympia-Ausschluss. Die seit Jahren in einer tiefen Krise steckende IBA scheitert am Internationalen Sportgerichtshof CAS mit einem Antrag auf Aussetzung der Entscheidung über die Zukunft.

Das olympische Boxen kämpft gegen den Knock-out, die womöglich entscheidende Endrunde steht bevor. Das außerordentliche Treffen des IOC-Vorstands und des deutschen Präsidenten Thomas Bach am Donnerstag weist den Weg für die olympische Zukunft des Sports. Darin könnte das Internationale Olympische Komitee der seit 2019 suspendierten International Boxing Association (IBA) offiziell die Anerkennung entziehen. Ein Konkurrenzverband namens World Boxing steht bereits in den Startlöchern. Die hart umkämpfte IBA wehrt sich mit allen Mitteln gegen das Aus, ihre Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof blieb jedoch erfolglos. Die Unsicherheiten in der Szene sind groß.

„Ein grundsätzliches Ende ohne die Alternative in Form eines neuen Weltverbandes würde dramatische Verluste bedeuten“, sagte Michael Müller, Sportdirektor des Deutschen Box-Verbandes (DBV). Sollte das IOC die IBA endgültig aus der olympischen Familie ausschließen, wäre der Boxsport zunächst ohne olympischen Verband.

„Das bedeutet, dass man alles dafür tun muss, dass es wieder olympische Anerkennung findet. Das Modell eines neuen Weltverbandes ist eine Option“, sagte Müller. Sollten diese Pläne vereitelt werden, würden „nahezu alle hauptamtlichen Trainer liquidiert“ und „die Förderung der Sportler drastisch eingeschränkt“, fügte Müller hinzu.

Von bereits entschiedener Sache?

Die IOC-Entscheidung könnte das Ende eines jahrelangen Streits bedeuten. Aus Sicht ihrer Kritiker steht die IBA für Korruption, Managementprobleme und Wettbewerbsverzerrung. Die in die Enge getriebene Gewerkschaft wiederholte zuletzt vehement, dass sie entscheidende Anpassungen vorgenommen habe. Der umstrittene russische Verbandspräsident Umar Kremljow warf dem IOC vor, „kein Interesse daran zu haben, unsere enormen Fortschritte anzuerkennen“. Der Weltverband reagierte emotional auf den drohenden Ausschluss aus dem olympischen Zirkel. Die IBA sprach von einer „ekelhaften und rein politischen“ Empfehlung.

Beobachter betrachten die oben genannten Änderungen als Vorwand. Die IBA sieht das, ohne große Überraschung, anders und versucht ihr Glück mit einer Berufung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS – ohne Erfolg. Der Eilantrag wurde abgelehnt. Die IOC-Exekutive hatte dem Ringorden empfohlen, der IBA die Anerkennung zu entziehen. Gleichzeitig setzte sie sich dafür ein, dass Boxen in das Programm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgenommen wird.

In der Boxszene hingegen scheint das Ende bereits entschieden zu sein. „Die IBA wird den olympischen Status verlieren. Daran besteht kein Zweifel mehr“, wurde der Präsident des niederländischen Boxverbandes, Boris van der Vorst, vom Deutschlandfunk zitiert.

IBA mit dubioser Verbandsführung

Der Kampf zwischen dem Olympia-Dachverband und der IBA dauert bereits mehrere Runden. Seit 2019 ist die IBA vom IOC unter anderem wegen zweifelhafter Verbandsführung und mangelnder finanzieller Transparenz suspendiert. Dadurch solle sich der Verband erholen und die Kritikpunkte bearbeiten. In einem kürzlich fertiggestellten Bericht stellte das IOC fest: Die IBA hat die vom IOC im Dezember 2021 gestellten Bedingungen für die Rückübernahme nicht erfüllt.

Als eine der Folgen der damaligen Sperre wurde das Boxen aus dem olympischen Programm für die Spiele 2028 in Los Angeles gestrichen. Die Qualifikation für Paris 2024 und die Olympischen Spiele liegen in den Händen einer vom IOC eingesetzten Task Force. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war es genauso. Auch das IOC akzeptiert die IBA-Turniere nicht als Grundlage für eine Olympia-Qualifikation.

Die nationalen Verbände blicken schon länger in Richtung des neu geschaffenen Wettkampfverbandes World Boxing, der im November offiziell gegründet werden soll. Der deutsche Verein ist noch nicht Mitglied im Verein. Über die Teilnahme entscheidet die Mitgliederversammlung. Auch wegen der Kritik der IBA liegt der DBV weiterhin in der Warteschleife. „Wir haben von World Boxing erfahren. Zu allem Weiteren kann ich aufgrund des laufenden Verfahrens nichts sagen“, sagte DVB-Sportdirektor Müller.