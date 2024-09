Er hat versagt!

Anthony Joshua (34) hat seine große Chance, noch einmal Weltmeister zu werden, nicht genutzt! Der Box-Superstar verlor vor 96.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion gegen seinen Landsmann Daniel Dubois (27) durch TKO in der fünften Runde!

Dubois‘ erste Worte nach dem größten Sieg seiner Karriere: „Habt ihr Spaß, Jungs? Es war eine lange Reise. Ich bin ein Gladiator, ein Kämpfer. Ich habe endlich mein volles Potenzial gezeigt. Ich bin so glücklich.“

Und Joshua? Er sagt: „Respekt an Daniel. Danke an alle Fans hier in Wembley. Ich sehe das professionell. Ich bin ein Kämpfer fürs Leben. Ich komme wieder.“

Möglich ist, dass es zu einem Rematch kommt. Dies wurde bereits vor dem ersten Duell vertraglich vereinbart. Joshua-Promoter Eddie Hearn, noch im Ring: „Ich bin sicher, dass er von dieser Rematch-Klausel Gebrauch machen wird.“

Tut sich AJ damit wirklich einen Gefallen?

Daniel Dubois bleibt IBF-Weltmeister Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

Für viele Experten war Joshua zu jeder Zeit der klar schwächere Mann im Kampf, zu ihrer völligen Überraschung. In den letzten 30 Sekunden der ersten Runde wurde Joshua von einem rechten Dubois-Schwung getroffen und ging zu Boden! Nur der Ringbreak rettete ihn vor dem rasanten Ende.

Doch auch danach wird Joshua von Dubois in Stücke geschlagen. In der dritten Runde geht AJ erneut zu Boden, wird erst durch die Seile und dann noch einmal durch den Ringbreak gerettet.

Dann kommt Runde 5: Erst wird Dubois angerufen – und dann liegt Joshua plötzlich völlig benommen am Boden! Denn Dubois landet einen rechten Konter. Joshua sinkt zu Boden und wird ausgezählt. Der Kampf ist vorbei!

Mega-Kampf vor Mega-Publikum im Wembley-Stadion Foto: Andrew Boyers/Action Images via Reuters

Es ist verrückt: Noch nie hat ein Ringduell auf diesem Kontinent mehr Zuschauer angezogen. Im April 2022 kamen 94.000 Fans zum Kampf zwischen Tyson Fury (36) und Dillian Whyte (36). Nun sind es nochmals 2.000 Menschen mehr.

Die große Boxshow beginnt um 22:51 Uhr deutscher Zeit mit dem Auftritt von Dubois. Zu einem Medley aus Songs von 50 Cent, The Pasadenas und Dennis Brown betritt er den Ring.

Wie sein Gegner wird auch Joshua mit einer wahnsinnigen Feuershow in Wembley begrüßt. Zu einem Mix aus dem Soundtrack von „Der Pate“, einem Song der Rap-Legende Jay Z und dem Titelsong von „Rocky IV“ wird er um 23:01 Uhr durch die Ringseile klettern.

Als Box-Legende Michael Buffer (79) um 23:06 Uhr seinen berühmten Box-Slogan („Let’s get ready to rumble“) durch die Mikrofone des Stadions schallen lässt, gibt es kein Halten mehr. Das Spektakel beginnt!

Der Kampf im Detail

Runde 1: Dubois gibt sofort Vollgas, fackelt nicht lange und landet in den ersten 30 Sekunden eine gute Rechte. Sein Jab landet zudem zwei- bis dreimal in Joshuas Gesicht. Wahnsinn: In den letzten 30 Sekunden der Runde wird Joshua von einem rechten Schwung getroffen und fällt zu Boden! Er wird ausgezählt. Dann rettet ihn die Halbzeitglocke.

Joshua zum ersten Mal am Boden! Foto: Getty Images

Runde 2: Dubois marschiert weiter vorwärts. Joshua gerät erneut ins Wanken, fällt aber nicht. In der Mitte der Runde landet Dubois einen heftigen linken Schlag, AJ versucht, ihn in den Clinch zu bringen und kann gegen Ende der Runde selbst einen ordentlichen Treffer landen. Die Runde geht dennoch an Dubois.

Runde 3: Joshua ist zu schwerfällig auf den Beinen und bewegt sich kaum. Das macht es Dubois leicht, seinen Jab einzusetzen. Als AJ in der Mitte der Runde etwas klarer zu sein scheint, entfesselt Dubois eine weitere Schlagsalve und trifft ihn mit einer starken Linken ans Kinn. Zuerst wird Joshua von den Seilen gerettet, dann von der Glocke!

Runde 4: AJ liegt wieder am Boden. Er fällt nach nur zehn Sekunden der Runde. Er steht wieder auf, kann sich aber kaum auf den Beinen halten. In der Mitte der Runde landet Dubois einen Tiefschlag und wird ermahnt. Dubois bewegt sich weiter vorwärts, verpasst aber den einen entscheidenden Schlag, der alles beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er jede Runde klar gewonnen.

Runde 5: Wow! Was für eine Runde. Erst kriegt Dubois eine Glocke – und dann liegt Joshua plötzlich völlig benommen am Boden! Denn Dubois landet einen rechten Konter. Joshua sinkt zu Boden und wird ausgezählt.