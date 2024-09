Boxen: Fury ist nach Joshua-Niederlage außer sich

Als am Samstagabend Anthony Joshuas vernichtende Niederlage gegen Landsmann Daniel Dubois feststand, war Tyson Fury alles andere als erfreut. Er sieht seine Chancen auf einen Mega-Kampf gegen Joshua offenbar schwinden.

Joshua wurde im Weltmeisterschaftskampf um den Schwergewichtsgürtel der IBF von seinem Gegner regelrecht gedemütigt und schied vor 96.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion bereits in der fünften Runde aus.

Joshua wurde nicht nur besiegt, er wurde auch gedemütigt. Nachdem sein Traum von einem dritten Weltmeistertitel geplatzt ist, steht die Zukunft des ehemaligen Klitschko-Bezwingers ernsthaft in Frage.

Und das befürchtete wohl auch Fury, der auf eine hohe Gage bei einem möglichen Kampf gegen Joshua hoffte. Als Joshuas vorzeitiger Knockout feststand, blickte er bestürzt in die Runde und konnte es kaum fassen.

In einem Video, das TNT Sport Auf X ist zu hören, wie der Boxer den Verlust eines möglichen Millioneneinkommens betrauert. „Hört zu – das hat mich gerade 150 Millionen Pfund gekostet“, flüsterte der Schwergewichtsboxer dem Publikum zu. Fury ließ dem Video eine Beleidigung in Richtung Joshua folgen und bekräftigte seine Meinung: „Natürlich hat es das. Er ist erledigt.“

Anschließend rief er dem saudi-arabischen Sportfunktionär Turki Alalshikh zu, der in den vergangenen Jahren die großen Box-Events organisiert hatte: „Turki, du solltest mich am besten sofort bezahlen!“ Im Hintergrund war der grinsende UFC-Star Conor McGregor zu sehen.

Joshua hatte seit dem Verlust der WBA-, WBO- und IBF-Gürtel an Usyk im Jahr 2021 darum gekämpft, an die Spitze zurückzukehren. Mit einem Sieg gegen Dubois hätte er zum dritten Mal die Schwergewichtskrone gewinnen können. Zuvor hatte der 34-Jährige seine Titel 2019 überraschend an Andy Ruiz Jr. verloren, sie im selben Jahr jedoch zurückerobert.