Profiboxerin Nina Meinke wird zum ersten Mal in ihrer Karriere einen zwölf Runden dauernden Weltmeisterschaftskampf bestreiten. Nach der bitteren Absage ihres WM-Duells in Puerto Rico Im Frühjahr boxt das 31-jährige Patenkind von Ex-Weltmeister Sven Ottke am Samstag in Hamburg (ab 16 Uhr/DAZN) gegen die Argentinierin Daniela Bermudez. Meinke peilt den IBF-Weltmeistergürtel im Federgewicht an.

„Wir haben uns bereits Anfang des Jahres auf die längere Kampfdauer vorbereitet. Es war sehr hart, es gibt noch mehr Sparring“, sagte Meinke über ihren ersten Kampf über die bei männlichen Profis übliche Rundenzahl. „Ich bin jedoch voll und ganz für die Gleichberechtigung im Frauensport, daher war es für mich keine Frage, dass wir mit den zwölf Drei-Minuten-Kämpfen weitermachen.“

Bittere Absage des Kampfes im März

Im März dieses Jahres musste die Berlinerin Puerto Rico überraschend mit leeren Händen verlassen. Ihr Titelkampf gegen die viermalige Weltmeisterin Amanda Serrano war für sie eine Enttäuschung. Meinkes Gegnerin hatte den Fans die Absage unter Tränen verkündet, offenbar aufgrund einer Verletzung, die sie sich spontan zugezogen hatte.

Damals sagte die deutsche Boxerin, sie sei am Boden zerstört gewesen. Nun ist sie bereit für den nächsten WM-Kampf. „Ich fühle mich körperlich und mental sehr stark. Ich kann den Kampf kaum erwarten“, sagte sie und lobte auch ihre Gegnerin Bermudez: „Ich kann nur betonen, wie glücklich ich bin und wie sehr ich sie respektiere, dass sie sich bereit erklärt hat, zwölf Runden à drei Minuten zu boxen.“

Meinke hat bisher 21 Profikämpfe bestritten. 18 davon hat sie gewonnen, vier durch KO. Dreimal hat sie verloren. Neben Meinke werden bei der Veranstaltung auch «Hamburg Beim „boxt“, das ab 16 Uhr auf DAZN übertragen wird, sind auch die Nachwuchshoffnungsträger Viktor Jurk, aktueller Deutscher Meister, und Peter Kadiru in der Hamburger Sporthalle zu Gast.

