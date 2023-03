Liverpool heeft de kans om vierde te worden in de Premier League door het met degradatie bedreigde Bournemouth te verslaan in de vroege aftrap op zaterdag.

Kansen Bournemouth vs Liverpool

Hier zijn de laatste wedstrijdkansen voor Bournemouth vs Liverpool.

Beste bookmakers om te wedden op Bournemouth vs Liverpool

Dit zijn onze best beoordeelde sites voor voetbalweddenschappen in het VK:

Voorspellingen Bournemouth vs Liverpool

Dit seizoen was grotendeels teleurstellend voor Liverpool, maar iedereen die verbonden is met de club zal zich de 7-0 nederlaag van Manchester United van afgelopen weekend nog lang herinneren.

Het was een buitengewone ontmoeting op Anfield. Liverpool stond bij de rust slechts met 1-0 voor na een krappe eerste helft. Na rust scoorden ze zes keer zonder antwoord om hun aartsrivalen omver te blazen.

De ineenstorting van United was verbazingwekkend, vooral omdat ze de afgelopen weken in zo’n goede vorm verkeerden.

De manier waarop Liverpool hen uit elkaar scheurde, heeft de stemming op Anfield aanzienlijk opgewekt, nu de ploeg van Jürgen Klopp nu weer helemaal in gesprek is voor de top vier.

De thuisnederlaag van vorige maand tegen Real Madrid met 5-2 staat nog in je geheugen gegrift, maar the Reds verkeren in eigen land in uitstekende vorm.

Geen enkel team in de Premier League heeft meer punten verzameld sinds begin februari, waarbij Liverpool er 13 heeft gepakt van de laatste 15 beschikbare punten.

Ze zijn nu slechts drie achterstand op Tottenham Hotspur, op de vierde plaats, tegen wie ze nog een wedstrijd tegoed hebben. Een overwinning in het Vitality Stadium zou Liverpool voor het eerst dit seizoen naar de Champions League plaatsen brengen.

Ze zouden binnen enkele uren kunnen worden vervangen als Spurs het om 15.00 uur opneemt tegen Nottingham Forest, maar Liverpool is nu de favoriet van de bookmakers om de vierde plek in te nemen.

Onze deskundige wedtips voor Bournemouth vs Liverpool.

Wedtips Bournemouth vs Liverpool

Liverpool zou zaterdag Bournemouth moeten kunnen verslaan, terwijl the Reds hun Champions League-kansen proberen te vergroten.

Liverpool/Liverpool halftime/fulltime – 6/5 (bet365)

De 7-0 aanval op Manchester United was niet eens de grootste overwinning van Liverpool in het seizoen.

Die eer gaat naar de 9-0 overwinning op Bournemouth in augustus, die het einde betekende van Scott Parkers tijd aan het roer in het Vitality Stadium.

Gary O’Neil werd gekozen als zijn vervanger, aanvankelijk op interim-basis voordat hij de touwtjes in handen kreeg tijdens de pauze halverwege het seizoen voor het WK 2022.

Helaas voor O’Neil is het daarna niet goed gegaan. Sinds hij werd aangesteld als de fulltime baas van de club, heeft geen enkel team minder wedstrijden gewonnen (één), minder punten verzameld (vijf) of minder doelpunten gescoord (zes) dan de Cherries.

Toch is Bournemouth geenszins op drift geraakt. Aan de onderkant van de tafel staan ​​ze niettemin slechts een punt achter de 17e plaats – en slechts zes minder dan Crystal Palace op de 12e plaats.

De mannen van O’Neil gaven Arsenal afgelopen weekend zeker genoeg stof tot nadenken. Maar het vertrouwen in het kamp moet laag zijn na de hartverscheurende aard van hun nederlaag in het Emirates Stadium. Bournemouth stormde naar een 2-0 voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 3-2 door een laatste snik van Reiss Nelson.

Het zal voor Bournemouth moeilijk worden om na die teleurstelling weer op te krabbelen. Liverpool zal ernaar streven om snel te beginnen en de Kersen kunnen moeite hebben om te reageren als ze achterop raken.

Liverpool -1 handicap – 11/10 (bet365)

Je zou kunnen zeggen dat Liverpool een beetje ongelukkig is geweest dat het zo lang midden op tafel heeft gezeten.

Het verwachte doelsaldo, dat in wezen de kwaliteit van de kansen vergelijkt die een team creëert en toegeeft, suggereert dat Liverpool dit seizoen het vijfde beste team in de Premier League is geweest, achter Manchester City, Arsenal, Newcastle United en Brighton & Hove Albion.

Hun daadwerkelijke doelsaldo is alleen inferieur aan dat van Manchester City en Arsenal, wat aantoont dat Liverpool nog steeds in staat is om de stijl aan te wenden.

Elk van hun laatste vier topoverwinningen – en zes van de laatste zeven – was met een marge van minimaal twee doelpunten.

Een vergelijkbaar resultaat is dit weekend een duidelijke mogelijkheid aan de zuidkust. Bournemouth heeft verreweg het slechtste defensieve record in de divisie, met 51 tegendoelpunten in 25 wedstrijden – een gemiddelde van meer dan twee per wedstrijd.

Ondertussen heeft hun gemiddelde nederlaag dit seizoen een voorsprong van 2,5 doelpunten, en vijf van hun zeven nederlagen sinds het WK waren met meer dan één doelpunt verschil.

We verwachten dat dit een relatief comfortabele middag wordt voor Liverpool, dat over veel aanvallende vuurkracht beschikt en de laatste tijd wat van hun defensieve stevigheid lijkt te hebben heroverd.

Cody Gakpo scoort elk moment – ​​7/4 (bet365)

Mohamed Salah werd terecht uitgeroepen tot Speler van de Wedstrijd na de 7-0 nederlaag van Liverpool tegen hun aartsrivalen de laatste keer.

Maar zijn aanvallende teamgenoot Cody Gakpo kan niet ver achterop hebben gezeten. De Nederlands international scoorde twee keer en leverde voorin een geweldig allround optreden af.

Gakpo zorgde voortdurend voor United-problemen met zijn intelligente beweging, hij zakte diep om ruimte te vinden en koppelde het spel vervolgens vakkundig.

Het was zijn beste prestatie sinds hij in de transferperiode van januari op Anfield aankwam, en sommige wisselingen tussen Gakpo, Salah en Darwin Nunez gaven Liverpool-fans een glimp van wat hun drie fronten van de toekomst zouden kunnen zijn.

Gakpo scoorde in de eerste helft van dit seizoen 13 doelpunten in 24 optredens voor PSV. Hij is niet zo productief geweest bij Liverpool, maar het optreden van afgelopen weekend zal hem een ​​enorme boost aan zelfvertrouwen hebben gegeven.

Wees niet verbaasd als de Nederlander hoog scoort tegen Bournemouth.

Salah en Nunez worden door de bookmakers als meer waarschijnlijke doelpuntenmakers beschouwd, maar Gakpo vertegenwoordigt een uitstekende waarde tegen de beschikbare kansen.

Hoe Bournemouth vs Liverpool te kijken

Plaats: Vitality Stadium, Bournemouth, Engeland.

Vitality Stadium, Bournemouth, Engeland. Datum en tijd: Zaterdag 11 maart 2023, 12.30 uur.

Zaterdag 11 maart 2023, 12.30 uur. Hoe te kijken: BT Sport 1.

Commerciële inhoud: het accepteren van een van de bookmaker-aanbiedingen die in dit artikel worden genoemd, kan resulteren in een betaling aan talkSPORT. 18 jaar of ouder+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Begambleaware.org

