Na afgelopen weekend zeven doelpunten langs Manchester United te hebben gescoord, reist Liverpool zaterdag af naar Bournemouth om het op te nemen tegen een kant die ze aan het begin van het Engelse Premier League-seizoen met 9-0 versloegen in de omgekeerde wedstrijd.

Na een uitdagend seizoen voor Reds-fans, zal de vernietiging van hun bittere rivalen afgelopen zondag hun vertrouwen hebben aangewakkerd dat baas Jürgen Klopp de juiste man blijft voor de hot seat op Anfield, met Champions League-kwalificatie die nu een goede mogelijkheid lijkt.

Het door degradatie bedreigde Bournemouth kreeg slechts zeven doelpunten tegen in slechts hun laatste twee Premier League-wedstrijden, maar die wedstrijden waren tegen titeljagende Man City en Arsenal, en baas Gary O’Neil zal het moeilijk hebben gehad na hun dappere blessuretijdnederlaag tegen de Gunners afgelopen weekend.

Bournemouth vs. Liverpool: wanneer en waar?



Bournemouth ontvangt Liverpool in het Vitality Stadium op Zaterdag 11 maart. De aftrap is gepland om 12.30 uur lokale tijd in het VK (7.30 uur ET, 4.30 uur PT in de VS en 23.30 uur AEST in Australië).

Livestream de wedstrijd tussen Bournemouth en Liverpool in de VS

Deze EPL-clash wordt gestreamd op USA Network, waartoe u toegang hebt als onderdeel van uw kabelpakket of op de met een geldige login, en kan worden gestreamd via FuboTV en Sling TV.

FuboTV is een van de beste sportstreamingservices voor voetbalfans en, belangrijker voor snoersnijders die naar de EPL willen kijken, draagt ​​USA Network, dat verschillende games uitzendt die niet op Peacock worden getoond. Het is echter prijzig, met prijzen vanaf $ 75 per maand, dus als je niet van plan bent FuboTV te gebruiken voor zijn andere voetbaltoegang – inclusief Serie A, Ligue 1, Liga MX en andere – ben je misschien beter bediend door Sling Blue , die ook USA Network vervoert vanaf $ 40 per maand.

Livestream de wedstrijd tussen Bournemouth en Liverpool in het VK

Premier League-rechten in het VK zijn verdeeld tussen Sky Sports, BT Sport en Amazon Prime-video. De wedstrijd Bournemouth vs. Liverpool is exclusief voor BT Sports — te zien op de kanalen BT Sports 1, BT Sports 1 HD en BT Sports Ultra. BT Sport kan rechtstreeks via BT worden verkregen als onderdeel van een van de vele tv-bundels of worden toegevoegd aan Sky- en Virgin-pakketten als zij uw provider zijn. U kunt ook alle verplichtingen vermijden en u aanmelden voor een 30-daagse, contractvrije BT Sport Monthly Pass.

De 30-daagse pas van BT biedt volledige toegang tot elk BT Sport-kanaal voor £ 30 zonder contract (de prijs is onlangs gestegen van £ 25). Met de pas kun je BT’s verslaggeving van de EPL, Champions League en meer bekijken via de BT Sport-app op smart-tv’s, mobiele telefoons, tablets, gameconsoles en Chromecast, evenals via de BT Sport-website.

Livestream de wedstrijd tussen Bournemouth en Liverpool in Canada



Als je de clash in het Vitality Stadium live in Canada wilt streamen, moet je je abonneren op FuboTV Canada. De service heeft de exclusieve rechten op dit Premier League-seizoen.

FuboTV is de go-to-bestemming voor Canadezen die dit seizoen de Premier League willen bekijken met exclusieve streamingrechten voor elke game. Het kost CA $ 25 per maand, hoewel u wat geld kunt besparen door per kwartaal of per jaar te betalen.

Livestream de wedstrijd tussen Bournemouth en Liverpool in Australië

Voetbalfans Down Under kunnen deze wedstrijd bekijken op streamingdienst Optus Sport, die dit seizoen elke Premier League-wedstrijd live in Australië laat zien.

Met exclusieve rechten om elke EPL-wedstrijd dit seizoen live te vertonen, evenals Duitse Bundesliga- en Spaanse La Liga-wedstrijden, is streamingdienst Optus Sport een bijzonder grote aantrekkingskracht voor Aussie-voetbalfans. Als u al een Optus-netwerkklant bent, kunt u Optus Sport kopen voor een gereduceerde prijs, met kortingen die de prijs verlagen tot slechts AU $ 7 per maand. Als u dat niet bent, begint een zelfstandig maandelijks abonnement op de service bij AU $ 25.

