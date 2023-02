Pep Guardiola prees de “uitzonderlijke” stemming onder zijn Manchester City-spelers nadat ze Arsenal op de hielen bleven zitten in de Premier League-titelrace door Bournemouth te verslaan.

City had comfortabele 4-1-winnaars in het Vitality Stadium, nadat ze de overwinning effectief hadden behaald aan het einde van een eerste helft waarin ze driemaal toesloegen via Julian Alvarez, Erling Haaland en Phil Foden en de gastheren overklasten.

“Ik ben erg blij met wat ik elke dag zie”, zei Guardiola. “De sfeer in de kleedkamer is uitzonderlijk, de trainingen zijn echt heel goed. Iedereen helpt elkaar.

Chris Mepham verdiepte de ellende van Bournemouth kort na de pauze met een eigen doelpunt.

Het was een klinische demonstratie van het afmaken van City, dat elke keer dat ze aanvielen leek te scoren, aangezien het gat op leider Arsenal werd teruggebracht tot twee punten na de overwinning van de Gunners eerder op zaterdag.

Afbeelding:

Man City bleek te sterk voor Bournemouth





Het was een eerste overwinning op drie voor de kampioenen, die twee punten wegspeelden tegen Nottingham Forest in hun laatste competitiewedstrijd voordat ze woensdag de heenwedstrijd van hun Champions League-finale-16 gelijkspel wegtekenden tegen RB Leipzig.

Er waren geen moeilijkheden voor Guardiola’s kant aan de zuidkust, want ze keerden terug naar winnende manieren met efficiëntie en stijl om Arsenal op het spoor te blijven.

Guardiola voegde eraan toe: “Het is zwaar omdat we de afgelopen maand veel wedstrijden hebben gespeeld. Geen herstel, drie dagen tussen de wedstrijden, veel reizen. Veel druk, veeleisend fysiek.”

“Vandaag kwamen we hier en gedroegen we ons zoals we ons gedroegen. Het gaf me het gevoel dat we nog steeds de wens hebben om te proberen en te proberen. We zullen proberen te vechten voor deze Premier League, ik twijfel er niet aan.”

Pep: Spelers in de problemen als ze de fans niet groeten

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van de overwinning van Manchester City tegen Bournemouth



Zelfs bij een 4-0 voorsprong in de tweede helft waren de spelers van City hardnekkig te zien vechten om de nul te behouden.

Topscorer Haaland, wiens doelpunt in de eerste helft hem naar 27 in de competitie bracht en tot minder dan zeven doelpunten van het Premier League-record aller tijden voor een seizoen, was een van de spelers die aan het schrappen waren om de bal weg te krijgen toen Bournemouth dreigde vanuit een doelmond door elkaar haspelen.

Guardiola zei dat hij niet minder verwacht van zijn spelers in hun plicht jegens de fans van het team, die uit Manchester waren overgekomen.

“De spelers zullen in de problemen komen als ze het niet doen”, zei de manager. “Ze zullen in de problemen komen. Als fans vijf of zes uur in hun auto komen, een kaartje kopen, met onze salarissen, moeten we rennen of het nu 3-0, 4-0, 5-0 is.

“Het klinkt alsof ik een demagoog ben, maar het is de waarheid. Je kunt goed of slecht presteren. Maar de inspanning in deze club terwijl ik hier ben, zal nooit in twijfel worden getrokken.”

“We zien aan de gezichten hoe blij ze zijn als we winnen. Je geeft een goed gevoel bij mensen, families. Vertel me nog iets dat beter kan. Onze supporters weg zijn ongelooflijk.”

O’Neil: Veel positieve punten uit de tweede helft

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Bournemouth-manager Gary O’Neil bleef positief na de nederlaag tegen Manchester City en stond erop lessen te trekken uit de wedstrijd



De late treffer van Jefferson Lerma zorgde in de 83e minuut voor even wat gejuich bij de thuissupporters, maar dit was de kampioensdag.

Bournemouth-manager Gary O’Neil vond dat zijn ploeg een goed beeld van zichzelf gaf, maar werd ongedaan gemaakt door individuele fouten die kostbaar bleken.

“Het zou goed zijn geweest om twee keer niet naar hen te passen op onze helft”, zei O’Neil. “Ik vond de prestatie redelijk. We werden gestraft voor een paar fouten.

“Ik dacht dat we op de voorste voet stonden. Afgezien van de score vond ik het ongemakkelijk voor Man City.

“Ik dacht dat we het heel goed deden, maar we werden zwaar gestraft voor een paar fouten. We maakten niet het meeste uit onze kansen. Er was veel om positief over te zijn.”

Man City moet Arsenal op de hielen blijven zitten

Afbeelding:

Man City-doelpuntenmaker Julian Alvarez viert feest





Jamie Redknapp van Sky Sports:

“Vaak als je verliest van Manchester City, is er kwaliteit in hun doelpunten, maar vanavond waren ze smerig. Zemura was alleen geïnteresseerd in vooruitgang, terwijl Billing ook slordig was voor een van de doelpunten.

“Teams straffen je af op dit niveau. De derde voor rust doodde Bournemouth. Gary O’Neil denkt misschien dat dit niet het slechtste resultaat ter wereld is, en ze verdienden hun doelpunt, maar Pep Guardiola zal weten dat dit essentiële drie punten zijn.”

“Je moet Arsenal in de gaten houden en de vraag blijven stellen. Het is een grote overwinning.”

Hoe Lewis Gundogan hielp ontketenen

Afbeelding:

Rico Lewis werd teruggeroepen naar Manchester City





Glijdt City’s mantel van onoverwinnelijkheid uit? Het is de afgelopen week gevraagd. Het was de vraag of Pep Guardiola geen harmonieuze kleedkamer meer heeft.

Toen de scheuren in titelrivalen eerder opdoken, ging City in een stroomversnelling. Dit seizoen niet. Zij zijn het die de deur op een kier hebben laten staan. Het is niet de stad waar we aan gewend zijn geraakt.

Dus kwamen ze naar het Vitality Stadium om de punten te pakken en er tegelijkertijd een te maken. Drie onbeantwoorde goals in de eerste helft van Julian Alvarez, Erling Haaland en Phil Foden bliezen Bournemouth weg.

Na een midweek zonder winst in Europa, gaf de ploeg van Pep Guardiola het antwoord dat hij wilde. Zeker wat betreft de eerste 80 minuten van deze wedstrijd. Pep, ooit de perfectionist, zal teleurgesteld zijn om zo laat de nul te verliezen.

Kevin De Bruyne, die door ziekte de wedstrijd van Leipzig miste, was alleen fit genoeg voor de wisselbank – maar het was de inzet van Rico Lewis die Ilkay Gündogan in staat stelde deze wedstrijd voor de pauze te beslissen.

Lewis is niet aan een wedstrijd begonnen en is ook helemaal niet ingezet sinds City eerder deze maand werd verslagen bij Tottenham Hotspur, maar het was zijn vermogen om naar binnen te snijden waardoor Gundogan License naar voren kon drijven – De Bruyne-achtig – en zoveel schade aanrichten. .

Lewis zei: “Ik had snel mijn ritme en deed het zo goed als ik kon. Pep zegt gewoon dat ik mijn normale spel moet spelen, maar vraagt ​​me naast Rodri naar binnen te gaan, om ons meer controle over het middenveld te geven.

Afbeelding:

Ilkay Gundogan maakte indruk in een meer gevorderde rol





“Het gaat om het terugwinnen van de bal op de wissel. Het is fijn dat hij tegen mij wil spelen en mij vertrouwt, het is aan mij om te presteren.”

Foden hielp zichzelf aan een doelpunt en een assist in de eerste helft, net als Haaland – op 27 PL-goals die Sergio Aguero overtreft als de meeste in één PL-seizoen voor City – met nog 13 wedstrijden te spelen. Grote momenten voor grote spelers.

Fodens enige andere doelpunt sinds het WK was de overtuigende 4-0 overwinning op Chelsea in de derde ronde van de FA Cup. Voor Haaland was het pas zijn tweede in zijn laatste zeven wedstrijden om de vraag of City het beste uit hem haalt te dempen. City staat tegenover Newcastle in het Etihad – het is alsof je in de titelrace zat.

Bournemouth moet in april contact houden

Afbeelding:

Jefferson Lerma scoort een troostgoal





Bournemouth zat zonder de geblesseerde Marcus Tavernier en de gastheren misten de wedstrijdwinnaar van vorige week bij Wolves. Maar het zal niet in wedstrijden als deze zijn dat hun Premier League-status wordt bepaald.

Gary O’Neil bracht Chris Mepham in het team in wat de enige verandering was na de overwinning van de Cherries in Molineux, maar op dezelfde dag dat zijn land werd verslagen door Engeland in de Six Nations, kreeg Welshman Mepham te maken met een vuurdoop – zijn eigen doelpunt zorgde voor een verzengende avond voor de centrale verdediger.

Jefferson Lerma verkleinde de achterstand laat met zijn eerste doelpunt sinds oktober – en O’Neil wees op het positieve van een gelijkspel in de tweede helft.

“In termen van inspanning en inzet en de reactie op achterstand, stonden we op de voorste voet”, zei hij. “Je kon aan de fans voelen dat ze aan boord waren met het soort optreden dat we hebben neergezet.

“We kwamen gewoon een beetje tekort tegen een heel goed team. Het was een interessante test voor hen tijdens de rust omdat je voelt dat de wedstrijd gespeeld is.”

“De tweede helft moest een reactie zijn en we hebben de wereld laten zien dat we dat deden. Het vierde doelpunt had de jongens kunnen doden, maar we creëerden nog steeds kansen.”

“Ik ben teleurgesteld dat we er niet nog een paar hebben gescoord. Als je een speler bent, kun je nadenken over deze wedstrijden en zien op welk niveau City staat. Er is veel dat ik van vandaag zal meenemen en voortbouwen op de positieve punten.” .”

O’Neil kent de aard van deze divisie, wat betekent dat zijn ploeg echter meer punten moet gaan verzamelen. Bournemouth heeft slechts één van hun negen Premier League-wedstrijden sinds de WK-onderbreking gewonnen en verloor zes keer, met hun vijf punten verzameld in die tijd minder dan welke andere ploeg dan ook.

Ze staan ​​voor een cruciale april met wedstrijden tegen Southampton, West Ham en Leeds – dat zijn de wedstrijden die zullen beslissen of ze in de Premier League blijven of niet.

Wat is het volgende?

van Bournemouth volgende wedstrijd is weg naar titeljacht Arsenal op zaterdag; aanvang 15.00 uur. De kant van Gary O’Neil is dan gastheer Liverpool op zaterdag 11 maart; aanvang 12.30 uur.

Manchester City zullen nu hun focus verleggen naar de FA Cup, waar ze een reis naar tegemoet gaan de stad Bristol op dinsdag; aanvang 20.00 uur. Pep Guardiola’s kant ontvangt dan top-vier hoopvol Newcastle op zaterdag; aanvang 12.30 uur.