Botschaft von Olaf Scholz an Europa: Germany First – POLITICO

BERLIN – Als die Dämmerung die deutsche Hauptstadt umhüllt, steht Olaf Scholz auf dem Balkon seiner Kanzlei und blickt in die Ferne, vorbei an einem Franzosen mit Rollkragen, der an seiner Seite gestikuliert.

Was wie die Blaupause für eine clevere Karikatur klingen mag, war tatsächlich eine offizielles Foto des Treffens von Scholz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin letzte Woche, das eine treffende, wenn auch unbeabsichtigte Metapher für Scholz‘ distanzierte Haltung gegenüber dem Rest Europas bietet.

Während Europa von den Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine erschüttert wird, hat Scholz ein Lippenbekenntnis zur Solidarität abgelegt und gleichzeitig seinen eigenen Weg für Deutschland gebahnt. Ob es um Waffenlieferungen in die Ukraine geht oder um die Abfederung der Auswirkungen steigender Erdgaspreise, Scholz hat einen klaren Ansatz: Deutschland zuerst.

Die Verschiebung ist nicht unbemerkt geblieben.

Berlins Plan, einen Notfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro einzurichten, um niedrigere Gaspreise zu subventionieren, löste letzte Woche eine wütende Reaktion einiger europäischer Staats- und Regierungschefs aus. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warf Scholz gar „Egoismus“ und „Zerstörung“ des Binnenmarktes vor. Die Sorge ist, dass die deutschen Subventionen den Herstellern des Landes einen unfairen Vorteil gegenüber der Industrie in anderen EU-Ländern verschaffen.

„Das reichste Land, das mächtigste EU-Land versucht, diese Krise zu nutzen, um seinen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Binnenmarkt zu verschaffen. Das ist nicht fair, so sollte der Binnenmarkt nicht funktionieren“, sagte Morawiecki am Freitag am Rande eines informellen EU-Gipfels in Prag.

Obwohl der polnische Ministerpräsident selbst in den besten Zeiten kein Fan der Scholz-Regierung war, war er nicht allein. Sowohl die finnische Premierministerin Sanna Marin als auch die estnische Regierungschefin Kaja Kallas äußerten ähnliche Bedenken, wenn auch in diplomatischerer Sprache, und forderten einen EU-Plan zur Lösung des Problems.

„Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, sonst haben Länder mit mehr Haushaltsspielraum einen Vorteil gegenüber den anderen“, sagte Kallas in Prag.

Scholz verteidigte die Berliner Pläne und sagte, andere Länder in Europa verfolgten ähnliche Schritte. Obwohl das stimmt, kommt keines dieser Programme auch nur annähernd an die Größenordnung des deutschen Vorschlags heran.

Alleine gehen

Doch was die europäischen Staats- und Regierungschefs mehr beunruhigt als die Einzelheiten des Gasfonds von Scholz, ist die wachsende Tendenz des größten Akteurs des Kontinents, in wichtigen Wirtschafts- und Sicherheitsfragen allein vorzugehen, von denen sie befürchten, dass sie den europäischen Zusammenhalt untergraben werden.

Auch als die deutsche Bundeskanzlerin hochtrabend darüber sprach, wie Russlands Krieg dem Wort „Solidarität“ in Europa „neues Leben eingehaucht“ habe, inhalierte Scholz nicht.

So reagierte Scholz wenige Stunden nach Russlands massiver Invasion in der Ukraine mit der Ankündigung von 100 Milliarden Euro Sondervermögenein Sondervermögen, das nicht der europäischen Sicherheit dient, sondern der deutschen.

In ähnlicher Weise konzentrierte sich die Herangehensweise seiner Regierung an die drohende Gas- und Stromknappheit in diesem Winter eher auf Deutschland als auf Europa.

Letzte Woche besuchte Scholz Spanien, wo er auf die Fertigstellung einer neuen Gaspipeline von der Iberischen Halbinsel nach Nordeuropa drängte, um die Lieferungen Deutschlands aus Russland auszugleichen. Macron hat sich lautstark gegen den Plan ausgesprochen, der französisches Territorium durchqueren würde, und argumentiert, dass dies wirtschaftlich nicht sinnvoll sei. Diese Ansicht wird von der Europäischen Kommission geteilt, aber die deutsche Bundeskanzlerin macht trotzdem weiter und prüft sogar, ob das Projekt Frankreich ganz umgehen könnte.

Man könnte mit einigem Verdienst argumentieren, dass Scholz gewählt wurde, um sein Land an die erste Stelle zu setzen – wenn nicht die Tatsache wäre, dass der Kanzler immer wieder die Europäische Union als Dreh- und Angelpunkt seines politischen Universums nennt.

Ende August reiste Scholz sogar mit einer Flugzeugladung Reporter nach Prag, um an der berühmten Karlsuniversität der Stadt eine Rede zu halten, die als „wegweisende Rede“ über Europa bezeichnet wurde.

„Viele Menschen haben in den letzten Jahren zu Recht eine stärkere, souveränere und geopolitischere Europäische Union gefordert, eine Union, die sich ihres Platzes in der Geschichte und Geographie dieses Kontinents bewusst ist und weltweit stark und geschlossen agiert“, sagte Scholz Publikum. „Die historischen Entscheidungen der vergangenen Monate haben uns diesem Ziel näher gebracht.“

In den letzten Tagen ist Scholz sogar noch weiter gegangen und hat die „besondere Verantwortung“ Deutschlands als führende Großmacht in der Mitte Europas betont.

„Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst“, sagte er vergangene Woche in einem Interview mit dem spanischen Sender El País.

Nicht überzeugt

Der Rest Europas – der gelernt hat, sich auf Berlins Taten statt auf seine Rhetorik zu konzentrieren – ist nicht überzeugt.

Während viele europäische Hauptstädte deutsche Koordination (und Geld) wollen, trauen sie Berlin nicht zu, die Führung zu übernehmen. Deutschlands hartnäckiges Streben nach russischem Gas und sein abenteuerliches, jahrelanges Streben nach einem „Dialog“ mit Moskau angesichts der wiederholten Übertretungen von Präsident Wladimir Putin (ganz zu schweigen von der Weigerung von Scholz, der Ukraine eine robustere militärische Unterstützung anzubieten) haben Berlin seiner Glaubwürdigkeit beraubt. vor allem in Mittel- und Osteuropa.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat ein klares Zeichen dafür gesetzt, was er von den europäischen Bestrebungen seines deutschen Amtskollegen hält, indem er Scholz‘ „wegweisende“ Prager Rede ganz ausgelassen hat.

Der kühle Empfang, den Scholz in Europa erfährt, ist nur ein Grund, warum er sich nach innen zurückgezogen hat.

Die andere ist, dass die Deutschen von seiner Führung genauso frustriert zu sein scheinen wie der Rest Europas. Die Koalition aus Scholz‘ Sozialdemokraten, Grünen und FDP streitet wochenlang darüber, wie sie auf Energiepreis- und Inflationsschub reagieren soll. Das am Ende vereinbarte 200-Milliarden-Euro-Paket, das sich sowohl an Haushalte als auch an Unternehmen richtet, ist bemerkenswert, sowohl wegen seiner Größe als auch weil es ohne Rücksicht auf die Reaktion des restlichen Europas auf den Weg gebracht wurde.

Doch es gibt keine Anzeichen dafür, dass Scholz nachgibt. Seine Sozialdemokraten liegen in der Umfrage von POLITICO nun auf Platz drei, 10 Prozentpunkte hinter dem Mitte-Rechts-Bündnis der Christdemokraten. Ein Rückzug aus dem Paket würde für seine Koalition ein politisches Desaster bedeuten.

Das deutet darauf hin, dass Europa für Scholz, der seit knapp einem Jahr im Amt ist, kaum mehr als eine rhetorische Stütze bleiben dürfte, wenn er versucht, sein innenpolitisches Glück wiederzubeleben.

Als im Laufe des Sommers die vollen wirtschaftlichen Auswirkungen des Russlandkrieges zu spüren begannen, begann Scholz, den berühmten Schlachtruf des Liverpooler Fußballklubs zu beschwören – „You’ll never walk alone“.

Wenn man das nur von der deutschen Bundeskanzlerin sagen könnte.