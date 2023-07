tz Welt

Aus: Bjarne Kommnick

Teilt

In Brandenburg wurde eine Großkatze gesichtet. Alle Kräfte sind auf der Hut. Nun ist ein Video aufgetaucht, das eine Begegnung mit dem Tier zeigen soll.

Berlin – Ein ungewöhnlicher Einsatz hält die Polizeikräfte in Berlin und Brandenburg in Atem. Die Behörden warnen vor einem freilebenden Raubtier südlich der Hauptstadt. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstagnachmittag (20. Juli): „Manchmal kann man eine Kuh von der Straße holen oder sogar ein Pferd fangen, aber auch die Jagd auf Wildkatzen ist im Land Brandenburg eher ungewöhnlich.“ Nun ist auf Twitter ein Video aufgetaucht, das eine Begegnung zwischen Menschen und Raubtieren zeigen soll.

„Botschaft, die wir uns alle nicht vorstellen konnten“ – Polizei sucht nach freilaufender Löwin

Für die Einsatzkräfte handelt es sich um eine Ausnahmesituation. „Gegen Mitternacht erreichte uns die Nachricht, die sich keiner von uns hätte vorstellen können. Zwei Passanten sahen, wie ein Tier einem anderen hinterherlief“, sagte Polizeisprecher Daniel Kiep dem rbb.

Ein Video, das ein Freund des Nutzers in der brandenburgischen Gemeinde Kleinmachnow aufgenommen und am Donnerstagabend auf Twitter gepostet haben soll, soll diesen Vorfall zeigen. Innerhalb kürzester Zeit sahen sich Hunderttausende Menschen das Video an und reagierten darauf. Das Video zeigt den Mann, wie er die andere Seite auf einer Straße in einem Waldgebiet filmt. Die Aufnahme dauert sechs Sekunden und zeigt vermutlich eine Raubkatze auf einem Baum. Der User schreibt: „Berliner Polizei sucht, kann es aber nicht finden.“

Einige Nutzer wiesen darauf hin, dass sie in dem Video ein weiteres Tier entdeckt hätten. Eine Frau kommentiert: „In diesem Video ist ein Wildschwein zu sehen“, ein anderer User stimmt ebenfalls zu: „Ja, am Anfang läuft ein kleines Tier weg, möglicherweise ein Ferkel.“ Wenige Stunden später meldete sich der Nutzer, der das Video gepostet hatte, am Donnerstagabend erneut. Er schrieb, dass mindestens zwei Hubschrauber unterwegs seien. Auch Anwohner äußerten sich zur Löwenjagd.

„Wenn das ein Löwe ist, esse ich einen Besen“: Zirkusbesitzer vermutet andere Wildkatzenart

Auch Zirkusbesitzer Michel Rogall sah das Video der Raubkatze. Gegenüber der Zeitung Märkische Oderzeitung Allerdings äußert er Zweifel, dass es sich bei der Raubkatze um eine Löwin handelt: „Wenn das ein Löwe ist, esse ich einen Besen.“ Demnach ist ihm bereits ein ähnlicher Fall aus dem vergangenen Jahr bekannt: „Am Ende stellte sich heraus, dass es sich gar nicht um einen Löwen, sondern um einen kaukasischen Bärenhund handelte.“

Videoaufnahmen aus Kleinmachnow sollen eine freilaufende Wildkatze zeigen. Ist es eine Löwin? © Screenshot/Twitter

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen der Polizei keine Informationen vor, woher die flüchtende Katze stammen könnte. „Wir wissen nicht, woher es kam“, sagte der Polizeisprecher. Demnach hätten die Beamten Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft: „Es fehlt keine Löwin.“ Das Tier wird weiterhin im Raum Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf vermutet. (schwarz mit dpa)