Der FC Bayern gewinnt auch das dritte Spiel der neuen Bundesliga-Saison. Gegen den Angstgegner Borussia Mönchengladbach traf Joker Mathys Tel erst sehr spät zum Sieg. Die Münchner sind zufrieden, haben aber noch ein Problem, das sie nicht loslassen können: die Kaderstärke.

Der FC Bayern trotzt weiterhin allen Widrigkeiten und bleibt unbeschadet in der Bundesliga. Nach den klaren Siegen zum Auftakt bei Werder Bremen und gegen den FC Augsburg muss sich die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach stärker strecken und siegt knapp vor einem Tor des eingewechselten Jokers Mathys Tel mit 2:1 (0:1). Gesegnet sind diejenigen, die solche Möglichkeiten haben. Aber seien Sie vorsichtig, die Besetzung der Bank war in diesen Tagen/Wochen ein heikles Thema in München. Der Verein hatte verzweifelt versucht, aus dem (mengenmäßig) mageren Kader etwas Speck herauszubekommen. Das Ergebnis ist bekannt.

Und es schwingt mit. Der in letzter Sekunde gescheiterte Deal mit dem Wunsch-Sechser João Palhinha hängt dem Verein, allen voran Trainer Thomas Tuchel, noch immer in den Knochen. „Ich war sehr traurig, weil ich wusste, wie sehr der Spieler zu uns wechseln wollte und ich weiß, was dieser Spieler uns gegeben hätte“, gestand der Trainer und gab anschließend einen Einblick, wie sehr ihn die aktuelle Kadersituation beschäftigt und was ihn betrifft Große Sorgen bestehen mit Blick auf den Kader, der nicht überall zuverlässig ist. Er spricht ganz anders als sein Chef.

„Tuchel muss jetzt etwas kreativer sein“

Sein Name ist Jan-Christian Dreesen und er sagt Sätze wie diesen: „Er (Tuchel, Anm. d. Red.) muss jetzt etwas kreativer sein. Das ist sein Job. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir oft in solchen Situationen sind.“ Mit Verletzungen hin oder her – Die Anwesenheit von Spielern hat auch große Talente hervorgebracht. Alphonso Davies ist ein Beispiel, als David Alaba verletzt war. Vielleicht ist es auch eine Chance für junge Talente.“

Gesagt, gebraucht. Zumindest in der Person des 18-jährigen Tel, der zunehmend als Option hinter Superstürmer Harry Kane ins Schaufenster rückt. Und Dreesen sagte weiter: „Unsere Truppe ist für ihn nach wie vor erstklassig.“ Gestern hätten wir uns natürlich gewünscht, dass wir den Wunsch des Trainers nach einem defensiven Sechser hätten erfüllen können – mit João Palhinha. (…) Aber auch ohne ihn haben wir eine hervorragende Besetzung. „Ich sehe überhaupt keinen Grund, nicht selbstbewusst in die Saison zu starten“, sagte Dreesen.

Tuchel hingegen teilt diesen Optimismus nicht. Weniger beschäftigt ihn die Situation in der Offensive, die eigentlich erstklassig ist. „Wir haben vorne viele Möglichkeiten, wir haben zwei Spieler“, sagt Tuchel, beklagt aber eher „ein kleines Ungleichgewicht“ im Kader. „Nicht überall“ seien die Lücken geschlossen worden. „Wir haben jetzt sechs Defensivspieler. Das ist auf Hochtouren.“ Heißt für Tuchel: „Wir brauchen Glück.“ Ihm geht es nicht um die Leistung der Mannschaft, an der „niemand zweifelt“, auch er nicht. Wichtig für ihn ist, dass er kaum Möglichkeiten hat, auf Misserfolge oder drohende Misserfolge zu reagieren.

Dreesen verteidigt Pavard-Transfer

Am Freitag, dem ausgiebig gefeierten Deadline Day, versuchten die Münchner alles, um die Wünsche des Trainers umzusetzen und dem Kader mehr Tiefe zu verleihen. Neben Palhinha, der bereits in München war und auf alles vorbereitet war, bevor das „Nein“ von Fulham kam, standen auch Trevoh Chalobah vom FC Chelsea und/oder Nationalspieler Armel Bella-Kotchap vom Premier-League-Absteiger Southampton FC auf der Liste der Möglichen Verstärkung. Aber es wurde nichts realisiert. Am Ende einer Transferperiode, in der mit Kane, Kim Min-jae, Konrad Laimer und Raphael Guerreiro (sowie Ersatzkeeper Daniel Peretz) starkes Personal kam, steht noch ein großes Fragezeichen. Denn die Münchner hatten gerade drei Spieler abgegeben (Josip Stanisic, Benjamin Pavard und Ryan Gravenberch), wohl im Vertrauen darauf, die Abgänge noch kompensieren zu können.

Kritik wollte sich Dreesen allerdings nicht erlauben: „Wir sind weniger defensiv als in der letzten Saison.“ Aber ich muss es ganz klar sagen: Schauen Sie sich Pavard an! Er wollte unbedingt gehen. Das hatte nichts damit zu tun, dass er zum FC Bayern wechselte „Er wollte Deutschland verlassen“, sagte der Chef. Sollte der FC Bayern mit einem Spieler in die Saison starten, „der überhaupt keine Lust hat zu spielen? Mazraoui muss spielen“, sagte Dreesen.

„Wir sind ein bisschen dünn, sind klein“

Der FC Bayern verzichtete in diesem Sommer auf fünf Verteidiger, holte aber nur drei neue. „Natürlich kann jetzt nicht mehr so ​​viel passieren“, sagte Torwart Sven Ulreich und Joshua Kimmich warnte: „Wenn du viele Verletzte hast, wird es eng.“ Oder wie Tuchel sagt: „Wir sind ein bisschen dünn, wir sind klein. Wir werden unser Bestes geben und die Mannschaft pushen. Es ist eine gute Truppe, aber auf manchen Positionen ist sie etwas mutig.“ Aber (vorerst) immer noch erfolgreich. Durch einen Kraftakt in der zweiten Halbzeit gegen die leidenschaftlich kämpfende Borussia sind die Münchner weiterhin auf perfektem Punktekurs. Leroy Sané (58.) und Tel (87.) drehten die Partie und machten den ersten Bayern-Sieg seit über vier Jahren im Borussia Park perfekt.

„In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt und dann sind wir aufs Gaspedal getreten und haben verdient gewonnen“, sagte Thomas Müller nach seiner Startelf-Premiere in dieser Saison im Pay-TV-Sender Sky: „Heute zaubere ich ein Lächeln auf mein Gesicht.“ Gesicht. Ich fand es auch lustig.“