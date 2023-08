Stuttgart Die Digitalisierung ist in vielen Industriekonzernen ein heikles Thema: Sie spaltet die Belegschaft in Büroangestellte und solche in Produktion, Handel oder Dienstleistung, die am Arbeitsplatz keinen direkten Zugriff auf einen Computer haben. Sie fühlen sich im Homeoffice nicht nur ausgeschlossen, sondern oft auch vom Informationsfluss im Unternehmen abgeschnitten.

Der Technologiekonzern Bosch will das ändern und führt die Plattform des Stuttgarter Start-ups Flip für 100.000 operative Mitarbeiter weltweit ein. „Es ist unser bisher größter Industriekunde“, sagt Gründer Benedikt Ilg dem Handelsblatt.

Nach eigenen Angaben hat das fast fünf Jahre alte Unternehmen bereits mehr als 300 Kunden, darunter McDonald’s Deutschland, Porsche, Mahle, Rewe und Rossmann. Für die Nutzung der App zahlen Unternehmen eine monatliche Gebühr pro Mitarbeiter. Mitarbeiter können sich über die Plattform mit nur zwei Klicks auf ihrem privaten Smartphone digital mit der eigenen Organisation verbinden oder von ihrem Arbeitgeber erreicht werden.

„Die App verfügt über einen personalisierten Newsfeed, Einzel- und Gruppenchats und zusätzliche Funktionalitäten wie Aufgabenverwaltung oder Schicht- und Urlaubsplanung“, sagt Ilg. In späteren Versionen sollen auch mobile Reise- und Spesenabrechnungen möglich sein. Die neue Bosch-Digitalchefin Tanja Rückert erklärte, die Einbindung der Industriemitarbeiter in die digitale Transformation sei eine „Herzensangelegenheit“. Bosch bereitet Software-Entscheidungen sorgfältig vor Für den weltweit größten Automobilzulieferer baut Flip eine umfassende Mitarbeiterplattform für Mitarbeiter in Produktion und Logistik auf, die in die bestehende IT-Landschaft integriert werden kann. Nach einer Pilotphase in diesem Jahr führt der Konzern die „My Bosch App“ in seinem Produktionsnetzwerk ein. Der Service soll bis Ende 2025 allen interessierten Anlagen zur Verfügung stehen. Von links nach rechts: Giacomo Kenner (Mitgründer, CPO), Ann Kathrin Starkel (CMO), Benedikt Ilg (Gründer, CEO), Georg Renz (CFO) (Foto: Flip)

Flip-Führungsteam Bosch ist bekannt für die sehr sorgfältige Vorbereitung von Software-Entscheidungen. Gerade bei sensiblen Personalangelegenheiten wird nichts dem Zufall überlassen, auch wenn es manchmal länger dauert. „Wir waren auch in mehreren Werken im Ausland und haben unser System an die spezifischen Bedürfnisse der Mitarbeiter vor Ort angepasst“, sagt Gründer Ilg. Der hohe Aufwand ist notwendig. Denn Systeme wie Flip würden nur akzeptiert, wenn sie selbsterklärend sind, der einzelne Mitarbeiter davon profitiert und keine Zeitverschwender sind. „Wir haben bei allen unseren Kunden eine Nutzungsrate von über 80 Prozent“, sagt Ann Kathrin Starkel, Head of Growth bei Flip. Das ist sehr hoch und wichtig für den Erfolg des Start-ups. Heikles Thema Sicherheit: Flip kommt auf private Smartphones Laut Ilg ist die Übersetzungsfunktion für 40 Sprachen besonders wichtig für Unternehmen mit vielfältigen Belegschaften. Nachrichten werden per Knopfdruck in die Muttersprache übersetzt. Da die App auf den privaten Geräten der Mitarbeiter installiert wird, ist das Thema Sicherheit äußerst relevant. „Unser System ist DSGVO-konform und sicher“, erklärt Ilg. Dies ist auch wichtig für die Akzeptanz. „Bei Flip geht es nicht darum, Mitarbeiter zu überwachen“, sagt der Gründer. >> Lesen Sie auch: Zugehörigkeitsgefühl per App – Wie Flip die Kommunikation mit Mitarbeitern digitalisiert Apps wie WhatsApp, Facebook oder Telegram, die auf privaten Smartphones installiert sind, können aus Datenschutzgründen nicht im Unternehmensumfeld genutzt werden. Flip füllt diese Lücke – aber auch zahlreiche Konkurrenten wie Acuvate, Blink, DaysToHappy, Quiply, Workjam oder Workstream sind in dem Bereich aktiv. Das Potenzial scheint da zu sein: Marktforscher von Gartner schätzen die Zahl der Beschäftigten in der Produktion, im Außendienst oder im Servicegeschäft weltweit auf 2,7 Milliarden. Das sind mehr als doppelt so viele wie diejenigen, die im Büro am PC arbeiten. Nach der Vision von Ilg soll das Angebot deutlich umfassender sein und dann neben Schichtplänen, Urlaubsanträgen, Krankmeldungen, Unternehmensnachrichten und anderen Informationen auch externe Apps umfassen. „Wir müssen alle Hebel nutzen, um Fachkräfte zu sichern.“ (Foto: Flip)

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut Vor wenigen Tagen besuchte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) das Stuttgarter Start-up. Journalisten waren nicht da; Der Minister wollte sich ein ungestörtes Bild von der Zusammenarbeit zwischen Flip und Bosch machen. „Wir müssen alle Hebel nutzen, um Fachkräfte zu sichern. Dazu gehören innovative digitale Lösungen, wie sie Flip anbietet“, sagten die Minister. Der Auftrag ist besonders wichtig für Flip, das mittlerweile europaweit mehr als 160 Mitarbeiter beschäftigt. Schließlich ist Bosch neben Mercedes-Benz der größte Industriekonzern der Region. Anders als beispielsweise in Berlin ist die Stuttgarter Start-up-Szene durch sogenannte B2B-Unternehmen geprägt. Es handelt sich also nicht um Lebensmittellieferdienste oder Partnerbörsen, sondern um Plattformen, über die Firmenkunden ihren Materialeinkauf, Ersatzteilgeschäfte oder die Vermittlung von Produktionskapazitäten abwickeln können. Investoren steckten mehr als 30 Millionen Euro in Flip Seit der Gründung im Jahr 2018 konnten die Flip-Gründer weit über 30 Millionen Euro einsammeln. Mittlerweile gehört das Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden Start-ups in Deutschland. Umsatz- und Ertragszahlen nennt Flip nicht. „Wir wachsen sehr stark“, sagt Ilg schlicht. Auch aus der Finanzierungsrunde stehen noch ausreichend Mittel zur Verfügung. „Da wir schwäbische Geschäfte machen, reicht unser Geld lange“, erklärt der Gründer. „Eine nächste Runde wird es erst mit einem Expansionsschritt geben, etwa in den USA.“ Auch etablierte Topmanager glauben an die Geschäftsidee der Gründer. Als Business Angels sind neben Matthias Müller auch der legendäre Berater Roland Berger, der ehemalige Daimler-Vorstand Kurt Lauk und der ehemalige BASF-Chef Jürgen Hambrecht beteiligt. Zu den institutionellen Investoren zählen Cavalry Ventures, LEA Partners, der Berliner Fonds HV Capital und Notion Capital aus London. Mehr: Strategiewechsel – Software für Fahrerassistenzsysteme verkauft Bosch mittlerweile separat

tech2