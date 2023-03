Een week is lang in het voetbal. Borussia Dortmund ging erop in na elke wedstrijd in 2023 te hebben gewonnen, inclusief een heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea.

Maar ze zijn nu uit Europa geëindigd en hebben hun 100% Bundesliga-record verloren in het huis van bittere lokale rivalen Schalke.

De reeks zou ooit eindigen, maar van alle plaatsen die Dortmund-fans hadden gewild, was Gelsenkirchen het niet – en coach Edin Terzic probeerde zijn emoties te maskeren na een resultaat dat duidelijk pijn deed.

“Er waren twee manieren om deze wedstrijd te benaderen: ofwel met de emotie en passie van een derby, waarvan we weten dat Schalke ons kan evenaren, ofwel via onze superieure kwaliteiten”, vertelde Terzic aan verslaggevers tijdens de persconferentie na de wedstrijd nadat Schalke tweemaal was gekomen. van achteren om een ​​2-2 gelijkspel te verdienen.

“In de eerste helft hebben we die kwaliteiten laten zien”, aldus Terzic. “Maar de tweede helft werd een spel van emotie en het werd wild.”

Raphael Guerreiro was het pluspunt voor Dortmund, genietend van een rol op het middenveld Afbeelding: IMAGOTeam 2

Guerreiro vult Brandt-vormig gat

Dortmund arriveerde in de Veltins Arena met toenemende blessures. Kapitein Marco Reus, ziek, sloot zich aan bij Karim Adeyemi en Youssoufa Moukoko aan de zijlijn.

Maar het was de afwezigheid van Julian Brandt, die een hamstringblessure opliep in de nederlaag tegen Chelsea, die het meest acuut werd gevoeld door Dortmund. Hun opleving in vorm sinds de jaarwisseling was niet in de laatste plaats te danken aan de consistentie van de 26-jarige.

Dit alles vormde een dilemma voor Terzic, aangezien zijn Dortmund-team de 24 kilometer lange reis door het Ruhrgebied maakte om Bayern München bij te houden na hun eerdere straf van 5-3 tegen Augsburg. Met Bayern weer in de lift na het ontmaskeren van PSG, moest Dortmund een manier vinden om te winnen in Gelsenkirchen.

Terzic koos voor een onbekende ploeg, met Sebastien Haller geflankeerd door de 18-jarige Londenaar Jamie Bynoe-Gittens en Donyell Malen, die in de eerste helft kans op kans verspeelde. Terzic kan nederig toegeven dat Dortmund de creativiteit miste die Gio Reyna zeker zou hebben geleverd.

Als de geïmproviseerde aanvaller van Dortmund het moeilijk had, verdiende Terzic de eer voor het verplaatsen van linksback Raphael Guerreiro naar het centrale middenveld, waar hij samenwerkte met Jude Bellingham.

Guerreiro genoot van een rol die hij slechts één keer eerder vervulde. Hij genoot van de vrijheid om de assist te geven bij de openingstreffer van Nico Schlotterbeck en, nadat Marius Bülter de 1-1 had gemaakt, scoorde hij een subliem doelpunt dat de winnaar van Dortmund had moeten zijn.

“Wie wordt Duits kampioen?” bulderden de 5.700 reizende supporters. “Borussia BVB!”

Maar Schalke had andere ideeën.

Schalke kwam tot twee keer toe van een achterstand en verdiende een verdiend punt tegen Dortmund Afbeelding: Revierfoto/IMAGO

Terzic verdedigt Bellingham: niet ’te veel gebruikt’

Guerreiro was niet de enige speler die de wedstrijd afsloot met een doelpunt en een assist. Schalke’s Bülter voegde toe aan zijn gelijkmaker om op de tweede plaats te leggen voor invaller Kenan Karaman, die Dortmund strafte nadat Bellingham de bal had weggegeven.

Het was een fout die opmerkelijk was vanwege zijn zeldzaamheid, vooral gezien de invloedrijke Bellingham tijdens de wedstrijd. Maar na een ondermaatse prestatie in Londen en een daaruit voortvloeiende fout hier, moest Terzic zijn beste speler verdedigen en zijn beslissing om hem elke wedstrijd te spelen.

“Jude is regelmatig en terecht geprezen door ons en door de media”, zei Terzic. “Hij is een extreem belangrijke speler voor ons. Als ik de indruk had dat hij te veel wordt gebruikt, zou ik het met hem bespreken, niet met jou. Natuurlijk heeft hij veel gespeeld. Waarom? Omdat hij zo goed is. Maar dat zijn we open en eerlijk met elkaar.”

Terwijl Bellingham en zijn cohorten de reizende support fulltime applaudisseerden, vierden de spelers van Schalke feest voor de Nordkurve na het verlengen van hun ongeslagen reeks tot zeven en het verder vergroten van hun overlevingskansen.

En dat niet alleen; er was ook de toegevoegde bonus dat ze de titelhoop van hun rivalen hadden aangetast. Dortmund blijft achter met een gelijkspel dat voelt als een nederlaag en het gevoel dat alleen de overwinning in München op 1 april hun titeluitdaging nieuw leven kan inblazen.

“Wie wordt Duits kampioen?” scandeerden de Schalke-fans dit keer, in navolging van hun rivalen. “Borussia BVB? Nooit!”

Alle hoop is nog niet verloren, maar Dortmund heeft zeker betere weken gehad.

Bewerkt door Matt Ford.