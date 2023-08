Auf der USA-Reise von Bei Borussia Dortmund gab es einen kleinen Stimmungsdämpfer. Neben den erfolgreichen Freundschaftsspielen und der Trikotübergabe verletzte sich Nico Schlotterbeck so schwer, dass er das Trainingslager abbrach und nach Deutschland zurückkehrte.

Borussia Dortmund muss die Position des Innenverteidigers dringend verbessern. Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich nach Alternativen umgeschaut und nun ein Top-Talent im Visier.

Borussia Dortmund wird nach Verletzungsschock aktiv

Mit Mats Hummels und Niklas Süle stehen Borussia Dortmund zum Saisonstart gegen den 1. FC Köln (19. August, 15.30 Uhr) derzeit nur zwei ausgebildete und etablierte Innenverteidiger zur Verfügung. Obwohl Antonios Papadopoulos, der in der Reservemannschaft spielt, und Emre Can zum erweiterten Kreis gehören, besteht weiterhin Bedarf an einem Neuzugang für die Position. BVB-Talent Soumaila Coulibaly soll weiterhin verkauft werden.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Flop blickt traurig auf BVB-Zeit zurück – „Klar vom ersten Tag an“

Grund für die Misere ist der Ausfall von Nico Schlotterbeck, der wegen seiner Knieverletzung den Saisonstart verpassen könnte. Kein Wunder, dass Sportdirektor Sebastian Kehl weiterhin nach Alternativen sucht. Wie die „Bild“ berichtet, haben die Schwarzgelben deshalb den serbischen U21-Nationalspieler Stefan Lekovic von Roter Stern Belgrad unter die Lupe genommen.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga haben begonnen! Melden Sie sich jetzt kostenlos an und gewinnen Sie an jedem Spieltag tolle Preise. Den besten Tipper der Saison erwartet eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch viel mehr!

Lekovic ist eines der größten Abwehrjuwelen seines Heimatlandes und hat noch einen Vertrag bis 2027. Zudem konnte er bereits in mehreren Jugendauswahlen der serbischen Nationalmannschaft auflaufen. Ihm wird großes Talent attestiert und eine ebenso große Karriere vorausgesagt. Der aktuelle Marktwert liegt bei rund einer Million Euro.

Schnappt sich der BVB Top-Talente?

Doch nicht nur Borussia Dortmund hat Interesse an Lekovic. Auch Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig dürfte sich um den Youngster bewerben. In der Vergangenheit gehörte Real Madrid zu den Klubs, die den Verteidiger gerne verpflichtet hätten. Red Star soll sogar ein Angebot über vier Millionen Euro abgelehnt haben!

Wechselt Lekovic zum BVB? Foto: IMAGO/Aleksandar Djorovic

Der Serbe wäre bereit für den nächsten Schritt in seiner jungen Karriere und sieht daher einen Wechsel ins Ausland als ideal für sich an. Allerdings wird es für den BVB sicherlich kein Schnäppchen, wenn Belgrad ein solches Angebot von Real Madrid ablehnt.

Weitere Neuigkeiten für Sie:

Ob es zu einem Deal kommt, bleibt abzuwarten. Dortmund hat bis zum 1. September um 18 Uhr Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Denn dann schließt sich das Transferfenster in Deutschland.