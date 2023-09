Es ist der Horror eines jeden Fußballers: Man startet gerade in die neue Saison, hat große Ziele und verletzt sich gleich zu Beginn der neuen Saison schwer. Dieses bittere Szenario musste auch ein Ex-Profi von Borussia Dortmund hinnehmen.

Ivan Perisic, von 2011 bis 2013 Borussia DortmundEr hat sich in den letzten Tagen einen Kreuzbandriss zugezogen und wird nun längere Zeit ausfallen. Das bestätigte Transferguru Fabrizio Romano am Mittwoch (20. September).

Borussia Dortmund: Perisic schwer verletzt

Bisher agierte Perisic in dieser Saison eher als Einwechselspieler für die Tottenham Hotspurs, kam aber in allen fünf Premier-League-Spielen zum Einsatz. Ihm gelang auch ein Assist. Doch nun der große Schock: Mit einem Kreuzbandriss wird er viele Monate ausfallen und den größten Teil der Saison verpassen.

Der Kroate wird für mindestens sechs Monate kein Spiel mehr bestreiten können. Nach einer starken letzten Saison, in der er unumstrittener Stammspieler war und zehn Tore schoss, tut er sich unter dem neuen Trainer Angelos Postecoglou etwas schwer.

Perisic wird in diesem Jahr nicht mehr wirklich großen Anteil am möglichen Erfolg seiner Mannschaft haben. Ob und wenn ja, wie er in dieser Saison zurückkommt, ist jedenfalls fraglich. Doch das große Ziel, das der Kroate während seiner Reha vor Augen hat, wird erst nach der Premier League erreicht.

EM-Teilnahme in Gefahr?

Denn Perisics großer Traum ist es, noch einmal (möglicherweise zum letzten Mal) für sein Land bei einem großen Turnier zu spielen und an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland teilzunehmen.BVB-Professional wird jedoch im Juni nächsten Jahres wieder vollständig fit und in guter Verfassung sein.

Insgesamt war er für Kroatien bereits bei drei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften an Bord. Unter anderem gehörte er zum Kader der Vizeweltmeisterschaft 2018 – zu diesem Erfolg steuerte er drei Tore bei und hatte großen Anteil am Erreichen des WM-Finales.