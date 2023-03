Neben Julian Brandt tegen alle macht van Karim Adeyemi für de actieve Aufschwung von Borussia Dortmund. Der 21-jarig licht na de jaren die recht op, lieflijk eindig ab, wofür man ihn geholt hatte.

Ein Muskelfaserriss hoed Karim Adeyemi nun jäh gestopt, der Angreifer fehlt Borussia Dortmund seit letzter Woche en wird auch am Freitagabend (03. März) tegen RB Leipzig noch ausfallen. Trainer Edin Terzic sprak nu over de bittere Ausfall.

Borussia Dortmund: Adeyemi “würde jedem Team fehlen”

Vier Tore en zwei Vorlagen stuurden Karim Adeyemi in diesem Calendarjahr schon bei. Der 21-jaren die worden aangeboden in herausragender vorm, oorlog voor de gegnerischen Verteidiger kaum noch zu stop. Dat gaat over BVB schon sehr, als zowel de Angreifer als de Muskelfaserriss werden gediagnosticeerd.

Auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel sprach BVB-Trainer Edin Terzic nun über den Ausfall. “Wir haben genug Alternativen, die wir auf diese Position Stel Können”, concrete er, gab aber zu: “Trotzdem würde ein Karim Adeyemi in der Form, in der er war, jedem Team fehlen. Als u wilt, kunt u niet meer lang wachten op uw zicht op müssen. Bis dahin zijn wir die Aufgaben ohne ihn erligen.”

Dus ist der Plan mit Adeyemi

Der Plan bei Adeyemi zou zo aus: Er soll in de nächsten Tagen mit dem Training mit dem Ball beginnen. Alles wat u moet doen, volgt u op in uw training. “Wenn er dann een komplettes Mannschaftstraining absolvieren kann, zijn wir darüber nachdenken, ob er eine Alternative wäre”, erklärt Terzic.

Eine genaue Prognose wollte is aber nicht abgeben. “Ob das Chelsea, Schalke of danach ist, können wir nicht vorhersehen”, dus der BVB-Coach. Allerdings concrete er auch: “Karim hat jetzt drei Spiele schon verpast und trotzdem haben wir diese Spiele gewinnen.”