Siebtes Pflichtspiel, Siebter Sieg! Borussia Dortmund zet zich in een competitieve en spannende wedstrijd in de Champions League-Achtelfinale met 1:0 tegen FC Chelsea tijdens. Der Mann des Abends war Karim Adeyemi, der den entscheidden Treffer erzielte.

Nach dem Spiel sich Cheftrainer Edin Terzic im DAZN-Interview den Fragen der Reporterin Laura Wontorra. Dabei äußerte sich der Coach von Borussia Dortmund auch zu Marco Reus.

Borussia Dortmund: Reus 90 minuten op de bank

Schon vor Spielbeginn sorgte Terzic voor een grote Überraschung, als de Aufstellung für die Partie Borussia Dortmund – FC Chelsea verundet wurdet. BVB-kapitän Marco Reus oorlog in de startformatie als ze niet zien, stattdessen moeten der Routinier auf der Bank Platz nehmen.

Als de Nationalspieler de kompletten van 90 Minuten aanraakt – die nächste überraschende Entscheidung van BVB-Cheftrainers, der sich nach dem Spiel äußerte. „Vor dem Spiel haben Sie mir erklärt, dass Marco Reus nicht spielt, weil es die Others beradenrichtig gut machen. Marco Reus is niet in staat om iets te doen. Kan ik me voorstellen dat je iemand anders bent?” zei DAZN-verslaggever Laura Wontorra von Terzic.

“Het is een natuurlijke brutale leid, aber es get nicht nur um Marco. Wir hatten noch andere Jungs, die nicht eingeechselt werden. Akzeptanz is das Falsche Wort. Ich finde, er moet respect zijn, aber nicht accepte. Er kan dan worden gezegd dat ik morgen train en in de andere Spelen, dat wordt niet geaccepteerd. In dem Moment muss er es respectier – sowie alle anderen auch. Dat is extreem belangrijk”, aldus Terzic nach dem Spiel.

Auch Hummels ohne Einsatz

Der BVB-Coach weet zeker dat de situatie zich respecteert en dat Mats Hummels positief reageert. Auch der Abwehrspieler von Borussia Dortmund vervolg die 90 Minuten nur von der Bank aus. Nach der Partie lief der Routinier sommige Extrarunden im Stadion. „Drehen Sie sich mal um en schauen Sie, wie Mats jetzt arbeitet. Er is zoveel Lust Dazu. Terzic wies daraufhin, dass beide BVB-Stars der Mannschaft Energie geben, auch wenn sie nur auf der Bank sitzen.

