Es ist lange her, dass es bei Borussia Dortmund einen Umbruch gab, der für so viel Aufregung gesorgt hat – allerdings nicht im positiven Sinne. Lediglich vier neue Spieler wurden geholt, einige Baustellen konnten nicht beseitigt werden.

Unter anderem in der Innenverteidigung Borussia Dortmund würde es auf jeden Fall tun Vielleicht braucht es noch einen Neuzugang. Nun heißt es in einem Bericht, dass Cheftrainer Edin Terzic der Grund dafür gewesen sein soll, dass kein neuer Innenverteidiger kam.

Borussia Dortmund: Bericht sorgt für Aufregung

Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer verpflichteten Borussia Dortmund während der Sommervorbereitung. Den Verantwortlichen reichte das allerdings nicht. Schließlich müssten noch ein paar Spieler um Problempositionen spielen. Der BVB benötigte Verstärkungen in Offensive und Defensive.

Noch vor Ablauf der Deadline holte Borussia Dortmund schließlich Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Der 30-Jährige soll im Angriff auf Sebastien Haller treffen und den Ivorer im Januar nächsten Jahres, wenn der Afrikanische Nationen-Pokal stattfindet, für einige Spiele ersetzen.

Kurz vor Transferende wollte der BVB zudem Armel Bella-Kotchap für die Innenverteidigung verpflichten. Der Zweitplatzierte stimmte dem 21-Jährigen bereits zu, die angestrebte Leihe kam jedoch nicht zustande. Laut „Bild“ war es Cheftrainer Edin Terzic, der einen neuen Stürmer einem neuen Innenverteidiger vorzog.

Wegen Terzic kein neuer Innenverteidiger?

Mit Füllkrug holte sich der Trainer von Borussia Dortmund seinen Wunschspieler für die Offensive, ein neuer Spieler für die Innenverteidigung kam jedoch nicht. Bella-Kotchap hingegen wurde spät am Deadline Day zum PSV Eindhoven gezogen.

Borussia Dortmund zahlte 15 Millionen Euro für den Füllkrug-Deal und hatte dementsprechend kein Geld mehr, um die mögliche Miete von 3,5 Millionen Euro plus Kaufoption für Bella-Kotchap zu bezahlen. Eine sehr umstrittene Tatsache, schließlich hatte Dortmund mit Haller und Youssoufa Moukoko bereits zwei Stürmer im Kader, gleichzeitig aber nur drei ausgebildete Innenverteidiger.

Eine Entscheidung, die BVB-Fans nicht nachvollziehen können. „Wenn das wirklich passiert ist, dann ist das einfach nur traurig. Man sieht, dass wir dringend einen Innenverteidiger brauchen und stattdessen einen Stürmer bekommen“, „Terzic kennt seinen Kader am besten. Warum dann ein neuer Stürmer statt einem für die Abwehr?“ und „Ich stecke wirklich in einer Krise. Das war ein Sommer zum Vergessen. Sie werden bald sehen, was sie von dieser Fehlplanung haben“, sagen viele verärgerte Follower in den sozialen Netzwerken.