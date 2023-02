Jubel, Trubel, Heiterkeit – bij Sieg tegen Chelsea FC gab es bij Borussia Dortmund gleich mehrere Helden. Karim Adyemi met zijn Tor, Emre Can met zijn monstergrätsche – en toen oorlog met Gregor Kobel.

Der Schlussmann heeft een eigen wand, en de Stürmer der “Blues” einfach nicht vorbeikamen. Nicht das eerste Mal glänzt Kobel in dieser Saison. Der Keeper von Borussia Dortmund zal altijd beter zijn – en ook interessanter voor andere teams.

Borussia Dortmund: Kobel überragt

Zet daar neer BVB Kobel 2021 aus Stuttgart holte, ist der Schweizer die unangefochene nummer 1 beim Vizemeister. Als u weet dat er een actieve Woche voor Woche is. Goh Chelsea dann der vorläufige Höhepunkt: Gleich sieben Paraden zei Kobel – en die waren teils spektakulär.

Het is waarschijnlijk Wunder dat Bayern München tegen de 25-jarigen ingaat als Nachfolger von Manuel Neuer geïnteresseerd is. Bisher wil Borussia Dortmund derartige Meldungen einfach beiseite. Macht der Keeper dus weiter, konnen sich Gerüchte demnächst verschärfen.

Klopfen Vereine en?

Die Faktenlage: Dortmund hat bei Kobel alle Trümpfe in der Hand. Der Vertrag des Torwarts läuft noch tot 2026. Keine Ausstiegsklausel, keine Spezialwünsche – wanneer Borussia Dortmund nicht veraufen zal, bleibt Kobel.

Allerdingen zijn helemaal niet mogelijk om te geloven dat er meer Spitzenklubs zijn van 1,94-Meter-Mann aufmerksam, als er niet zoiets bestaat als noch in de Champions League, noch in de Champions League. Das een of andere Angebot kon da ins Haus flattern – und je nach Höhe für Gedankenspiele sorgen.

Borussia Dortmund: Kobel fühlt sich wohl

Dennoch ist – Stand jetzt – ein Abgang nicht zu befürchten. Die Bosse um Sportregisseur Sebastian Kehl zoletzt concreet deutlich, dass in den kommenden Jahren kein Verein bei Kobel eine Chance haben droeg. En laut der “Bild” fühlt sich der Torwart in seinem Umfeld pudelwohl.