Der Transfersommer is in het Ruhrgebied offiziell eingeleitet. Mit een Paukenschlag sorgte Sportdirektor Sebastian Kehl am Montagnachmittag für Klarheit. Mahmoud Dahoud verslaat Borussia Dortmund in enkele maanden. Er is een grote Vertragsverlängerung (Hier alle info).

Damit valt van de eerste Dominostein bei den Schwarzgelben. Gleich mehrere Vertragsentscheidungen muss Kehl ontmoeten elkaar in den kommenden Wochen. Gleichzeitig scan er en seine Mitarbeiter den Markt nach neuen Spielern für Borussia Dortmund. Zal es zu einem spektakulärem Tausch?

Borussia Dortmund: Wie heeft Dahoud?

Kaum war die Katze aus dem Sack, begin die Spekulationen. Sechs Jahre oorlog Dahoud Teil der Borussen-Familie. Wohin verschlägt es ihn ook im Sommer? Als de meeste potentiële nieuwe Arbeitgeber niet lang hoeven te wachten.

Dus soll es Interesse aus den großen europäischen Ligen geben. Glaubt man “Sport 1”, zichzelf vinden van Noch-Spieler von Borussia Dortmund auf dem Radar von AC Mailand, SSC Neapel, FC Sevilla en ook Leicester City. Letzterer Klub zou een Spielertausch in Gang kunnen brengen.

Leicester Star voor Abgang

Beim english Meister von 2016 könnte Dahoud seinerseits Youri Tielemans spraken. Ein Name, den Borussia Dortmund nur all zugut kennt. Der Belgische Mittelfeldspieler soll schon mal auf dem Zettel des BVB gestanden haben. Im Sommer läuft sein Vertrag ebenfalls aus. Zouden de Vereine niet kunnen wachten?

Tielemans en Dahoud konnen die Klubs tauschen. Foto: IMAGO / Pro Sports Images / RHR-Foto

Die Gerüchteküche broedt. Of het nu nog niet duidelijk was, was beispielsweise aus Jude Bellingham wird, do Dortmunder mit Alternativen werden naar Connectung gebracht. In diesem Zusammenhang valt altijd wieder Tielemans Naam. Signaalvertraging kan niet worden verlengd. Meer internationale Medien-berichten, der BVB sei interessiert, ihn ins Ruhrgebiet zu locken.

Borussia Dortmund angeblich in der Pole

“TeamTalk” berichtte op de Service Day (21 februari) dat de Duitse Vizemeister in de pole-position in Rennen en Tielemans op zoek was. Neben Dortmund sollen auch Manchester United en Arsenal London geïnteresseerd signaal.

Eine Ablöse würde black nicht fallig, dennoch bleibt die Frage, ob sich Tielemans der nieuwe Gehaltsstruktur bei Borussia Dortmund fügen möchte. Der BVB zal een sterke leistungsbezogene Verträge setzen kunnen gebruiken.