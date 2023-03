Eerste hieß es, dass der Transfer zu Borussia Dortmund Beschlossene Sache sei, dann kam die Meldung, dass er maar zu einemOTHER Klub geht. Das Wechseltheater um Ramy Bensebaini heeft een einde gemaakt aan een einde.

Borussia Dortmund weet dat de Dienst van Algerije gesichert en bekommt het einde van de oorlog voor de linke Abwehrseite.

Borussia Dortmund: Transfer-Hammer wohl perfect

Die Gerüchteküche brodelte. Engeland, Spanje of maar Italië? Ben Ende wurde es Borussia Dortmund. En Ramy Bensebaini was geïnteresseerd in meer Top-Klubs, deshalb gabs in de Vergangen Wochen en Monaten auch ein wahres Transfer-Poker um den begehrten Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach.

Nach übereinstimmenden Mediamessages aus Frankreich and Italien soll der BVB jetzt die Verpflichtung des Algeriers Mittlerweile unter Dach and Fach haben bracht. Dus soll der 27-Jährige seinen Abschied im Summer bereits seinem Teamkollegen mitgetteilt haben.

+++ Borussia Dortmund: BVB-Star zorgt voor Gänsehaut-Aktion – Fans sind den Tränen nah +++

Damit schließt er sich den Schwarzgelben ablosefrei an. Neben den Dortmunder galts Atlético Madrid as heißester Anwärter auf one Transfer des Abwehrspielers.

Bensebaini-Vertrag tot 2027?

Een officiële Bestätigung des Wechsels steht alldings nor aus. Het is een feit dat Borussia Dortmund Bensebaini met een jaarwisseling tot 2027 uitkwam. De Algerische Nationalspieler wäre damit der eerste Sommer-Transfer von Sportdirektor Sebastian Kehl für die kommende Spielzeit.

Der BVB weet zeker dat de Dienste von Ramy Bensebaini Foto: IMAGO / Team 2

Besonders brisant: Am 13. Mei ontmoeten de Schwarzgelben und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga im Signal-Iduna-Park aufeinander. Solliciteer op een deal die mogelijk is, met Bensebaini-kurz voor Saisonende noch een van de volgende künftigen Klub-spielen.

Meer nieuws für dich:

Mits een overdracht van Gladbacher Leistungsträgers hätte der BVB auf der linken Abwehrseite oneine Problembaustelle gelöst. Gleichzeitig würde ein Transfer auch den Abgang von Raphael Guerreiro bedeuten. Der Vertrag des Portugiesen läuft im Sommer aus. Als de Kurzem galt er noch als Streichkandidaat is, kan dit een plötzliche keuze zijn. Ob er Dortmund verlässt of bleibt en sich dem Konkurrenzkampf mit Bensebaini Stel wird, wird sich wohl kale zeigen.