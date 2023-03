Na de Champions League-wedstrijd en de derby-wedstrijd tegen Schalke heeft Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) de 1. FC Köln gewonnen in de Erfolgspur-vinding. Mits een Sieg tegen de Effzeh könnte Schwarz-Gelb vorerst wieder en de Tabellenspitze kllettern en den Druck auf die Bayern erhöhen.

Bei der Mission Heimsieg gegen Köln wird Borussia Dortmund jedoch wohl auf einen Jongere vergezichten müssen. Der BVB-Akteur plagt sich schon seit Wochen mit Schmerzen herum en droht nun for das wichtige Spiel tegen die Kölner auszufallen.

Borussia Dortmund: Nächster kurzfristiger Ausfall?

Der Personallage beim BVB is in den vergangen Wochen außerst angespannt. Immer wieder verletzen sich Spieler der Westfalen und pasten wichtige Spiele. Besonders bitter dabei: Viele Ausfälle standen first relativ kurzfristig fest. Nun droht dem BVB een andere Ausfall. Jamie Bynoe-Gittens fehlt Schwaz-Gelb wohl im Heimspiel tegen 1. FC Köln. Dat is de boodschap “Sky” het meest. Het is de meest bittere reactie van het team van Edin Terzic.

Bynoe-Gittens würden schon seit Wochen Schmerzen in der Schulter tegen. Der 18-jarige konnten in de vergankelijke Wochen kaum überzeugen, verpasste auf Schalke een grote Möglichkeit, die Partie vorzeitig zu entscheid. Moeiteloos, als je een Schulter-Probleem hebt onder andere een Grund für die durchwachsenen Auftritte in letzter Zeit. Nun bangen die Borussen ook um den Einsatz des jonge Britten.

Schon in der vergangen Woche fehlten dem BVB einige wichtige Akteure. Neben Stammkeeper Gregor Kobel speelt met Kapitän Marco Reus, aanvallende ster Julian Brandt van en Karim Adeyemi van. Nun lijkt ook Bynoe-Gittens weg te halen. Zumindest Marco Reus is jedoch wieder einsatzbereit. Wie is er bij Kobel und Co. aussieht, wird man abwarten müssen.

Tablesführung im Blick

Nach dem bitteren 2:2-Unentschieden auf Schalke moet der BVB im Kampf um die Duitse Meisterschaft etwas Federn lassen. Durch den Sieg der Bayern beträgt der Rückstand der Westfalen zur Tabellenspitze zwei Punkte. Das möchten die Borussen im letzten Spiel vor der Länderspielpause change. Mits een overwinning tegen de 1. FC Köln könnte Schwarz-Gelb, zomindest über Night, wieder and the Tabellenspitze klettern. Der Druck auf die Bayern, die am Sonntag auf Bayer 04 Leverkusen hit, wäre damit hoch. Mits een Patzer der Bayern in handen is BVB punktgleich mit den Münchener of sogar als Tabellenführer in de Länderspielpause gehen.

Für den BVB is het spel tegen de Effzeh ook enorm belangrijk. Die Gefühlslage in der Länderspielpause hängt komplett von hen Ausgang dieser Partie ab. Im Kampf um die Tafellenführung wird Borussia Dortmund jedoch wahrscheinlich auf Youngster Bynoe-Gittens vergezichten müssen.