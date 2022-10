Borussia Dortmund schnappt sich in letzter Sekunde ein Unentschieden gegen Bayern München, da Fikayo Tomori für den AC Milan beim Juve-Sieg trifft | Fußball Nachrichten

Borussia Dortmunds Anthony Modeste köpfte in letzter Minute den Ausgleich, um ein sensationelles Zwei-Tore-Comeback zu vollenden und am Samstag im Bundesliga-Klassiker Der Klassiker ein 2: 2-Unentschieden gegen den Gast Bayern München zu erzielen.

Modeste, der unter massiver Kritik stand, nachdem er nach seiner Ankunft in dieser Saison als Ersatz für den angeschlagenen Sebastien Haller nur einmal in der Liga getroffen hatte, köpfte mit der letzten Berührung des Spiels am langen Pfosten ein, nachdem er auch sein erstes Tor vorbereitet hatte, um einen Punkt zu retten für sein Team und hält die Bayern vom Spitzenplatz fern.

Bild:

Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic stürmte auf das Spielfeld, als seine Mannschaft den Ausgleich gegen die Bayern feierte





Leon Goretzka hatte die Gäste in der 33. Minute zuvor in Front geschossen Leroy Sané fügte am 53. in der hochintensiven Begegnung vor einem ausverkauften 81.000 Zuschauern im Signal Iduna Park in Dortmund einen weiteren hinzu.

Youssoufa Moukoko verkürzte den Rückstand in der 74. Minute und wurde mit 17 Jahren der jüngste Torschütze in der Geschichte des Klassikers, als die Bayern das Spiel mit 10 Mann beendeten Kingsley Coman wurde in der 90. Minute mit einer zweiten Verwarnung vom Platz gestellt.

Die Bayern, die am Mittwoch in der Champions League auf Viktoria Pilsen treffen, sind mit 16 Punkten so viele wie Dortmund, während Union Berlin und Freiburg, beide mit 17, am Sonntag im Einsatz sind.

Alonso gewinnt erstes Spiel als Verantwortlicher in Leverkusen

Bild:

Die Karriere von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen begann mit einem überwältigenden 4:0-Erfolg gegen Schalke





Ehemaliger Mittelfeldspieler von Liverpool Xabi Alonso startete erfolgreich in sein erstes Spiel als Bayer Leverkusen Geschäftsführer als Mussa Diaby einmal getroffen und zwei weitere Tore vorbereitet Jeremie Frimpong beim 4:0-Abbruch beim Gastspiel auf Schalke.

Diaby, der in der vergangenen Saison 13 Tore erzielte, in dieser Saison aber noch kein Tor erzielt hatte, donnerte in der 38. Minute mit einem Schuss aus 22 Metern, bevor er drei Minuten später Frimpong aus spitzem Winkel zum Einschuss vorbereitete.

Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff kombinierte das Paar erneut mit Diaby, der im Sommer mit einem Wechsel nach Newcastle in Verbindung gebracht wurde, erneut der Vorbereiter und der niederländische Mittelfeldspieler Frimpong, der aus kurzer Distanz sein viertes Saisontor erzielte.

Paulinho beendete die Niederlage mit einem gut getimten Lauf in der 90., um Alonso, dem ehemaligen spanischen Nationalspieler, der Anfang dieser Woche Gerardo Seoane auf der Bank ersetzte, einen Traumstart zu bescheren.

Der zweite Ligasieg in dieser Saison katapultierte Leverkusen, das am Mittwoch in der Champions League Gastgeber für Porto ist, von den letzten Plätzen auf den 14. Platz mit acht Punkten. Aufsteiger Schalke fiel mit sechs auf den 16. Platz zurück.

Tomori trifft beim Sieg des AC Milan gegen Juve

Bild:

Fikayo Tomori vom AC Mailand jubelt, nachdem er beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Juventus getroffen hat





AC Mailand sicherte sich einen 2:0-Sieg gegen angeschlagene Rivalen Juventus mit Toren von Englands Verteidiger Fikayo Tomori und Mittelfeldspieler Brahim Diaz in einem temperamentvollen Aufeinandertreffen der Serie A im San Siro.

Titelverteidiger Milan rückte mit 20 Punkten vorläufig um zwei Plätze auf den dritten Tabellenplatz vor, gleichauf mit Spitzenreiter Napoli und dem Tabellenzweiten Atalanta, die beide noch ein Spiel hinter sich haben.

Juventus, der nach dem 3:0-Heimsieg gegen Bologna am vergangenen Wochenende und einem anschließenden 3:1-Sieg gegen Maccabi Haifa in der Champions League Mitte der Woche anscheinend eine Wende geschafft hatte, bleibt mit 13 Punkten Achter.

Milan war entschlossen, die 0:3-Niederlage gegen Chelsea in der Champions League am Mittwoch auszugleichen, und kurz vor der Pause erzielten sie das 1:0 durch Tomori, der einen Schuss ins Freie verwertete Olivier Giroud und schoss den Ball in die Netzdecke.

Diaz verdoppelte dann eine Minute später Milans Führung, als er ausnutzte Dusan Vlahovics machte einen Fehler und raste auf Juves Tor zu, wobei er ein Alleingang mit einem brillanten Schuss abschloss.

Juves Auswärtsform macht Trainer Massimiliano Allegri, dessen Team zuletzt Ende April auswärts gewonnen hatte, weiterhin zu schaffen.

Sie haben in dieser Saison in vier Auswärtsspielen der Serie A nur zwei Punkte geholt und stehen Mitte der Woche vor einem Testspiel bei Maccabi Haifa.

Beide Mannschaften kehren am Dienstag in die Champions League zurück, bevor Juventus nächsten Samstag zum Derby nach Turin reist, während Milan am Sonntag Verona besucht.

Militao macht den Unterschied für Real Madrid

Bild:

Eder Militao feiert seinen späten Ausgleich für Real Madrid





Eder Militaos früher Kopfball bescherte Real Madrid einen unauffälligen 1:0-Sieg bei Getafe, um sie wieder an die Spitze der LaLiga zu bringen.

Real rückte auf 22 Punkte vor, drei vor dem Rivalen Barcelona, ​​der ein Spiel in der Hand hat und am Sonntag Celta Vigo empfängt.

Militao erzielte in der dritten Minute den Siegtreffer, als er zwischen mehreren Verteidigern hindurchschlich, um nach einer Ecke von Luka Modric aus kurzer Distanz ins Tor zu köpfen.

Getafe hat zwei Spiele in Folge verloren und liegt mit sieben Punkten auf dem 16. Platz, zwei über der Abstiegszone.

Bild:

Angel Correas Double besiegelte drei Punkte für Atleti





In der Zwischenzeit, Engel Korrea doppelt so gut getroffen Atletico Madrid gewann 2:1 dagegen Girona.

Girona machte es den Hausherren schwer, die auf eine geniale Leistung von Jan Oblak vertrauten und Glück hatten, als zwei Tore der Gäste in der zweiten Halbzeit nur den Pfosten trafen.

Beide Tore von Correa wurden in den ersten Minuten jeder Halbzeit erzielt. Der Argentinier traf nach einer Flanke von Antoine Griezmann aus kurzer Distanz zum ersten Mal und eröffnete nach fünf Minuten den Führungstreffer.

Es war Atleticos zweiter LaLiga-Sieg in Folge, als sie sich von ihrer Champions-League-Niederlage gegen Club Brugge am Dienstag erholen wollten.

Sie treffen am Mittwoch in Madrid erneut auf die belgische Mannschaft, wobei Atletico mit drei Punkten den letzten Platz in der Gruppe B belegt, sechs Punkte hinter den Belgiern, die an der Spitze stehen.

PSG-Rettungsauslosung, um ungeschlagen zu bleiben

Liga 1 Führer Paris St. Germain spielte mehr als eine Halbzeit mit 10 Mann, rettete aber im Stade de ein torloses Unentschieden Reims ihre ungeschlagene Serie in dieser Saison auszubauen.

Bild:

Sergio Ramos wurde für PSG vom Platz gestellt





Sergio Ramos Kurz vor der Halbzeit wurde die Mannschaft rot, als die Gemüter aufflammten, aber ein neu aufgestelltes PSG schaffte es in Abwesenheit des verletzten Lionel Messi, ohne Gegentor zu bleiben.

Sie haben 26 Punkte aus 10 Spielen und führen Marseille, das zu Hause gegen AC Ajaccio mit 1:2 verloren hatte, mit drei Punkten Vorsprung an. Reims ist 14. mit acht Punkten.

Der drittplatzierte Lorient wird Marseille auf den zweiten Platz verdrängen, wenn sie Brest schlagen, und der viertplatzierte RC Lens wird ebenfalls nach vorne rücken, wenn sie am Sonntag im Nordderby in Lille alle drei Punkte holen.