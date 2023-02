Weder Marco Reus noch Mats Hummels staan ​​in de strijd om de finale van de Champions League tegen FC Chelsea in de Startelft, waardoor de kompletten nur auf der Bank zijn.

Fans stonden versteld van die Augen gerieben haben. Spielen Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels etwa keine Rolle mehr bei Borussia Dortmund? Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC hat Trainer Edin Terzic nun Stellung bezogen.

Borussia Dortmund: Was wird aus Reus und Hummels?

Als het goed is, kan de man die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen könne, erklärt Terzic. Die Sichtweise sei ihm aber trotzdem zu negativ. „Wir haben es auch gut gemacht, als sie noch in der Startelf posities. We Wir um den Stellenwert, den both für uns haben“, concretiseert de BVB-Coach.

+++ Borussia Dortmund: Star-Spieler viel de Jungstars zum Sacrifice – maar jetzt macht Terzic plötzlich Hoffnung +++

Reus und Hummels sind bei Terzic noch lang nicht abgeschrieben. Mit Blick auf die zahlreichen Spiele der nächsten Wochen zag er: „Wir Wistig, wie wichtig sie sind en haben noch vallene Aufgaben zu bewältigen. Wir müssen uns auf jeden Spieler verlassen – natuurlijk auch auf Marco und Mats.

BVB: Zukunft offensief

Sowohl bei Reus en ook bei Hummels ist die Situation durchhaus spicy. Beiden sinds ze Jahren – Hummels mit Unterbrechung – wichtige Stützen im Spiel von Borussia Dortmund. We hebben het over de kapitänsbinde van BVB.

Wat u ook kunt interesseren:

Van beide Altstars läuft der Vertrag im kommenden Sommer aus. Geen van beide is onduidelijk, maar beide zijn in de zoveelste Saison für Borussia Dortmund auflaufen. Gesprek sollen kale stattfinden. Clear ist aber: Der BVB zal nu beide sterke leistungsbezogene Verträge bieden. Wird man sich nicht einigt, droht im Summer der Verlust von zwei realen BVB-Urgesteinen.

Aanvallen is niet de situatie van Julian Brandt. Wie es mit ihm weitergehen soll, ligt hier!