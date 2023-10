Marco Reus ist zuletzt wieder richtig aufgeblüht und hat wichtige Tore für Borussia Dortmund geschossen. Er zeigte einmal mehr, wie wichtig er für dieses Team weiterhin ist.

In der vergangenen Saison waren die Leistungen des Ex-Kapitäns noch sehr schwankend, viele Kritiker hatten für seine Vertragsverlängerung kein wirkliches Verständnis. Doch nun könnte Reus sogar über die Saison hinaus weitermachen Borussia Dortmund bleiben.

Borussia Dortmund: Weitere Jahre mit Schwarz-Gelb?

Unabhängig vom Verlauf und Ausgang der Saison dürfte der Ex-Kapitän bereits konkrete Pläne für die Zukunft haben. Laut „Bild“ will Reus das verlängert seinen Vertrag beim Vizemeister erneut um ein weiteres Jahr. Reus hatte bei den Vertragsverhandlungen in der vergangenen Saison zunächst auf einen Zweijahresvertrag bestanden. Allerdings stellten die BVB-Bosse klar, dass sie Spielern seines Alters grundsätzlich nur Einjahresverträge geben würden.

Reus stimmte zu, betonte aber immer wieder, dass es sein fester Plan sei, bei Schwarz-Gelb zu bleiben. Ein Karriereende nach dieser Saison kommt für den Offensivspieler nicht in Frage. Bei Bedarf würde er noch ein Jahr bei einem anderen Verein bleiben, am liebsten in Deutschland.

++ Borussia Dortmund: Star spielt nur noch die zweite Geige – wie geht es für IHN weiter? ++

Werden wir Reus also überhaupt noch bei einem anderen Verein in Deutschland wiedersehen? Ein solches Szenario ist derzeit kaum vorstellbar. Reus ist beim BVB eine Legende und genießt einen Ruf, den nicht viele im Verein haben. Auch sportlich bringt er derzeit wirklich Höchstleistungen.

Erfolgsgarant statt zweiter Geige

Die Kritik an seiner Person war vor allem gegen Ende der letzten Saison nicht gerade gering. Viele kritisierten sein Auftreten als Kapitän – darauf hatte er keinen Einfluss BVB-Spiel, das ein Kapitän haben sollte. Dass Reus seiner Mannschaft noch weiterhelfen kann, beweist er derzeit fast jede Woche.

Mehr Nachrichten:

Er erzielte den 1:0-Siegtreffer gegen den VfL Wolfsburg, zuletzt in Hoffenheim traf er zum 2:1 und auch beim 4:2-Sieg in Freiburg war er erfolgreich. Für Reus und den BVB läuft es gut – wenn er diese Leistungen beibehält, könnte er in der Saison wichtiger werden als erwartet in der Sommerpause.