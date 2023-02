Meer dan 30.000 Todesopfer, tot 100.000 Verletzte en Millionen Obdachlose: Das swwere Erdbeben in der Türkei en Syrien schockte die ganze Welt. Die Anteilnahme is groot. Bei Borussia Dortmund hoed sterven Katastrophe gleich sommige sterren mitgenommen.

+++ Das Erdbeben in der Türkei riss meine Familie auseinander – Opa, wo bist du? +++

Vor allem mit Emre Can en Salih Özcan gibt es zwei Spieler im Kader von Borussia Dortmund, die Turkse Wurzeln haben en um meer Angehörigen zitterten. Özcan erklärte jetzt, die sehr er seitdem leidt.

Borussia Dortmund: Özcan met ehrlichen Worten

Voor het begin van de partij bij Werder Bremen (2:0) gab es een witte minuut voor alle Todesopfer. Die Trikots, die die Profis von Borussia Dortmund für die Partie Trugen, werden versterkt en vervolgens uitgegeven. Voor Salih Özcan waren de Letzten Tage nicht einfach – vor allem de Fußballspielen, das eigentlich dann zur Nebensache wird.

“Er is oorlog voor een aanval voor mich. Ich konnte die eerste nacht of nicht richtig schlafen. War mit den Gedanken auch immer da, ob es meiner Familie gut geht. Viele Freunde sind dahingeflogen, um zu helfen“, erklärt der BVB-Star.

Seine Familie lebe immer noch in der Türkei, dus Özcan. Sie leben in Malatya, ook im Gebiet, das ook heftig vom Erdbeben erschüttert wurde.

“Selbst das Atmen valt einem hier schwer”

„Het is geen oorlog“, zag de zichtbaarheid van Özcan weiter. “Man versucht dan irgendwie hier zu alles zu tun, alles zu machen, um da irgendwie zu helfen, dass ess den Leuten wieder gutgeht. Selbst das Atmen valt een beetje anders. Als u zich in de eerste plaats gedraagt, kunt u een fout maken in dat moment. Dat is een catastrofe geweest.”

Als je Emre Can ziet, zeg je Teamkollegen bij Borussia Dortmund, gehen. Voor één Tagen im DFB-Pokal met de Mittelfeldspieler van Traumtor, küsste anschließend auf seinem Arm einen Trauerflor zu Ehren der Erdbeben-Opfer in der Türkei en in Syrian. Der 29-Jährige erklärte: „Es war für mich persönlich nicht einfach at all. Ich hatte ein komisches Gefühl. Vor dem Spiel lag ich im Hotel und habe Gedanken gedanken, wie ich mich fokussieren kann, wie ich dieses Spiel spielen kann.”

Meer nieuws für dich:

Als je kunt zien hoe de Turkse Nationalmannschaft het doet, kan de Duitse Staatsbürgerschaft de turkse overheersen. Seine Eltern-stammen aus der Türkei. Von den Schweren Erdbeben in der Türkei en Syrische könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein. Nach offiziellen Angaben both Länder sind über 30,000 Menschen zu Tode komommen, bis zu 100,000 Menschen sind verletzt.