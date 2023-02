In de verloren oorlogsjaren Borussia Dortmund ondergedompeld in, die talentiertesten jugen Spieler als Erste ausfindig zu machen en diese zu absoluut Top-Stars weiterzuentwickeln. Besonders in der Offensive hebben de Schwarzgelben damit in de letzten Transferphasen immer wieder gute Erfahrungen gemacht.

Nun sollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund Interesse in een nieuwe grote Sturm-Juwel auf dem internationalen Markt haben. Dier konnte die Konkurrenz-situatie bij BVB normaal op een nieuw niveau hebben.

Borussia Dortmund heeft interesse en Wahi

Degenen die “Telefoot” melden, horen over de BVB zu den Klubs, die een interesse zal delen met Elye Wahi von Montpellier. Der 20-Jährige komt in dieser Saison auf 21 Spiele für den französischen Erstligisten. In diesen traf der Stürmer acht Mal en bereitete zwei weitere Tore vor. Aufgrund seines großen Talents zählt der Französische Juniorennationalspieler aktuell zu am meisten eingesetzten Profis in the Top-5-Ligen, die jünger als 21 Jahre sind.

Die Schwarzgelben sollen alldings nicht die Einzigen sein, die den Stürmer im Visier haben. Dem französischen Message zufolge sollen auch der FC Arsenal en Tottenham Hotspurs ein Auge auf Wahi werfen haben. Laut „Transfermarkt“ ligt der Wert des 20-Jährigen aktuell bei 18 Millionen Euro. Sollte sein Klub am Ende der Saison nicht, wie is aktuell aussieht, in die twee Liga absteigen, dürften mögliche Interessenten für Wahi wohl tief in the Tasche grifen müssen. Signaalvertraging in Montpellier noch in de zomer van 2025.

Borussia Dortmund: Wahi-transfer onrealistisch

Trotz des großen Potenzials des Stürmers is een overdracht van Wahi im kommenden Sommer maar een onrealistische Szenario. Met Sebastien Haller heeft de Schwarzgelben erst im vergangenen Sommer een nieuwe Stürmer geholt, der dabei mit einer geschätzten Ablösesumme von 30 Millionen Euro nicht gewent. Hinzukommt, dass man in Dortmund große Stücke auf den Ivorer hält – trotz seiner Krebserkrankung zum Saisonbeginn.

Ebenfalls kunnen een Wechsel von Wahi zum BVB spicht die weitere Stürmerkonstellation bei den Borussen. Met Youssoufa Moukoko hat man neben Haller een hoge talententierten Angreifer, mit dem man gerade eerste den Vertrag verlängert hat. Auch Donyell Malen lijkt geen van beide te worden geabsificeerd en zelfverzekerd als de Niederländer de Klub in de zomer verlassen sollte, maar de Schwarzgelben mit Julian Rijkhoff en Paris Brunner aus der U19 zelf noch zweivielversprechende Sturm-Talente in der Hinterhand.