Nach zehn Siegen am Stück bekam Borussia Dortmund zaletzt innerhalb von fünf Tagen gleich zwei dicke Dämpfer. Nach de Champions League-Aus gegen den FC Chelsea konnte man auch das Revierderby tegen Kellerkind Schalke nicht gewonnen. Der BVB erlitt so onenen kleinen Rückschlag im Kampf um die Duitse Meisterschaft.

Einen Spieler, der sowohl in Londen als auch auf Schalke durchaus enttäuschte, oorlog Jude Bellingham. Der Shootingstar von Borussia Dortmund steht in den vergangen Wochen etwas neben sich. Nun komt er voor seinen Auftritt im Derby ordentlich Kritik ab.

Borussia Dortmund: Harte Analyse von Matthäus

Im Spiel gegen den S04 zei Jude Bellingham sicherlich nicht seine beste Saisonleistung. Als de jonge Mittelfeldspieler in de vergankelijke Wochen en Monaten van Anker im Spiel van de BVB-oorlog werkt, kan het gebeuren dat Schalke zich onder de oorlogen bevindt. Für Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hatte das BVB-Wunderkind sogar einen entscheidden Anteil am Punktverlust der Dortmunder in Gelsenkirchen.

„Er zijn beide gegentoren die niet zijn ingebed in één grote figuur abgegeben“, erklärte der 61-Jährige. „Beim ersten Tor heeft de bal in Mittelfeld verloren, war nicht aggressiv. Daar kan de situatie worden onderschat. En als je zweiten Tor is nicht in den Zweikampfgangen“, ergänzte Matthäus. Harte Worte van Ex-Bayern-Profi.

Een deel van de partij staat voor de 19-jarige Kicker-Note 4.0 op papier. Met de ergste Saisonleistung von Bellingham. Viele Anhänger des BVB fragen sich, was mit ihrem Starspieler los ist. Is er mit den Gedanken schon bei einemothers Verein? Is er verloren? Diese Fragen poseert voor Borussen.

Knee-Verletzung das grosse Probleem?

Tatsächlich flachte Bellinghams Formkurve nach Top-Auftritten in der Hinserie zaletzt zicht ab. Sind gesundheitliche Probleme der Grund? Seit Anfang Februar soll der Youngster nach onem Schlag im Training en knieproblemen leiden. Over een Monat später spielt Bellingham immer noch met een Bandage am Linken Bein. “Er worden in de letzten regelmatig Wochen behandeld. Dat mag am Ende womöglich ein, zwei Prozent kost“, verdriet BVB—Sportchef Sebastian Kehl non. Er is een manier om, “dass wir das schnell in the Griff kriegen”, erg van funktionär.

Nach them Spiel tegen 1. FC Köln is eerste in de Länderspielpause. Vielleicht sollte der BVB-Youngster, een statt für die Three Lions aufzulaufen, in Dortmund bleiben en sich nach den vallen Spielen richtig behandelde lassen en seine Kniebeschwerden auskurieren. Daarna wordt de pauze direct genomen met het spel tegen FC Bayern. Die Partie in München kon een groot deel van de wereld voor het leven in Kampf um die Meisterschaft sein zijn. De kans dat Borussia Dortmund een topfitte Bellingham-gebrauchen heeft.