Youssoufa Moukoko hat in dieser Saison bisher nur 66 Minuten für Borussia Dortmund gespielt. Zuletzt saß er in drei Bundesligaspielen in Folge sogar jeweils über die gesamten 90 Minuten auf der Bank. Hinter Niclas Füllkrug und Sebastien Haller ist er nur der Stürmer Nummer drei.

Beim DFB sieht es allerdings ganz anders aus. Er ist der Leistungsträger der U21 und schießt den DFB-Nachwuchs regelmäßig fast im Alleingang zum Sieg. Dies war auch beim 3:2-Sieg gegen Bulgarien als Angreifer der Fall Borussia Dortmund schoss alle drei Tore – er äußerte sich hinterher äußerst scharfsinnig.

Borussia Dortmund: Zweiter Sieg im zweiten Spiel dank Moukoko

Im September sorgte Moukoko beim 3:0-Sieg gegen Kosovo für großes Aufsehen, als er zwei der drei Tore erzielte und damit einen großen Teil zum wichtigen Auftakttriumph in der U21-EM-Qualifikation beitrug. Im zweiten Qualifikationsspiel legte Moukoko noch einen drauf: Alle drei Tore erzielte der BVB-Youngster.

Nach dem 0:1-Rückstand erzielte er in der 40., 49. und 69. Minute ein Tor und führte die U21-Mannschaft zum zweiten Sieg in der Qualifikationsgruppe D. Deutschland führt die Mannschaft nun mit zwei Siegen aus zwei Spielen in der Gruppe an. Moukokos Torquote für die U21 liegt nun bei elf Toren in neun Spielen – beeindruckend!

„Ich denke, ich bekomme die Bälle, die ich brauche. Am Ende muss der Stürmer die Tore schießen, das habe ich heute geschafft“, sagte der Borussen-Angreifer bescheiden nach dem Hattrick. Das Besondere an diesen drei Toren ist, dass er eines mit dem rechten Fuß, eines mit dem linken Fuß und eines mit dem Kopf erzielte. Der perfekte Dreierpack.

Moukoko mit einem Tipp gegen Terzic?

Nach dem Spiel war Moukoko sichtlich erleichtert, nach einigen schwierigen Wochen wieder zurück zu sein BVB nun konnte er wieder etwas für sein Selbstvertrauen tun. „Die U21 tut mir im Moment sehr gut“, sagte Moukoko. „Man sieht auch, dass ich hier richtig bin. „Am Ende geht es auch um Vertrauen, der Trainer vertraut mir und das gebe ich zurück“, fügte der 18-Jährige hinzu.

Möchte Moukoko diese Aussage direkt an BVB-Trainer Edin Terzic richten? Zumindest diese Sätze lassen diese Annahme zu. Für weitere Einsätze in der U21-Mannschaft hat er sich auf jeden Fall beworben. Bekommt Moukoko endlich die Spielzeit von Terzic, die er sich wünscht?