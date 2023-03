Borussia Dortmund herhaalde steeds meer over de Welle des Erfolges. Nach de zehnten Sieg im zehnten Spiel des Jahres stehen für den BVB mit them Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea and dem Revierderby auf Schalke gleich whoder zwei absolute Highlights an.

Unabhängig vom Ausgang dieser enorme beddeutungsvolen Spiele sind die Transferplanungen bei Borussia Dortmund ik ben vol gange. Nachdem een ​​Klopp-Schützling sein Sommer-Abgang kan niet worden gegeben hat, könnte der BVB sich nun um een ​​Transfer van Liverpool-Stars bemühen.

Borussia Dortmund: Ruhrpott statt Merseyside?

Er is een van de symbolfiguren voor die unglaublichen letzten Jahre van FC Liverpool onder Jürgen Klopp: Roberto Firmino van 2015 voor 41 miljoen euro van TSG Hoffenheim met Klopp-Klub. Seitdem wurde Firmino immer mehr zum absolute Leistungsträger en Fanliebling an der Anfield Road. Er wordt onder andere de Champions League en de Engelse Meisterschaft mit the Reds gespeeld.

+++ Borussia Dortmund: BVB-Flirt rastet aus – jetzt droht ihm een ​​felle Strafe +++

Nach acht jaar Liverpool met de Braziliaanse im Sommer seine Zelte woanders aufschlagen. Dat bleef in der vergangen Woche. Dem Offensiv-Star wars is wichtig, klopt Klopp in een persoonlijk gesprek om te begrijpen. Klopp hätte Firmino sehr gnerne weiterhin an der Anfield Road content, wollte seinen Delay unbedingt verlängern. Maar Stürmer hoed andere Pläne, zou een snelle speler kunnen spelen tegen FC Liverpool of een malafide speler.

Die Personalie Roberto Firmino zou zo interessant kunnen worden voor de BVB durchaus. De technisch sterke Angreifer wäre aufgrund seines auslaufenden Vertrages ablösefrei zu haben en könnte dementsprechend ohne Ablöse zu Schwarz-Gelb werden getrokken. Inwieweit der Brasilianer in das Gehaltsgefüge vom BVB fit würde, ist schwer zu sagen. Mit 31 Jahren is Firmino black nicht mehr der jungste, sportlich wäre er for das Team von Edin Terzic aber mit Sicherheit ein großer Gewinn.

Firmino nicht mehr eerste Wahl

Dat Roberto Firmino im Laufe in de tijd van FC Liverpool tegen een artistiek icoon is, is kein Geheimnis. Der 31-jarig bestaan ​​voor een van de meest populaire Zeit der Reds, oorlog zowohl am Champions League-titel 2019 als de Premier League-Gewinn 2020 maßgeblicht beteiligt. Zur Wahrheit seiner Vita in Liverpool gehört aber auch, dass er in den vergangenen Monaten nicht mehr gesetzt war. Spätestens seitdem Liverpool im Sommer een Art Umbruch in der Offensive einläutete, ist der Brasilianer nicht mehr die eerste Wahl. Met Luiz Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez en Cody Gakpo sinds in het verleden, hebben transferperiodes het mogelijk gemaakt om vier nieuwe Offensive-Stars vast te houden. Een andere Grund für Firmino, noch een nieuwe Abenteuer zuwagen.

Meer Nieuwsronde over de BVB:

Ein erster Interessent für den Liverpool-Star soll es bereits geben. De Turkse Kult-Klub van Galatasaray Istanbul zal ervoor zorgen dat de Beratern von Firmino een möglichen Wechsel in die Türkei erkundigt haben. Ob der BVB in das Rennen um den Ex-Hoffenheimer einsteigt, bleibt abzuwarten. De BVB-baas lost de offensieve allrounder definitief op in Zettel.