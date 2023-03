Läutet diese Entscheidung endgültig sein End bei Borussia Dortmund ein? Als er in het Ruhrgebiet een eerste ablösefrei was, die Dortmunder für einen Geniestreich feierten sich. Maar snel die Euphorie um den Verteidiger opgeblazen.

Die Rede is van Thomas Meunier. Seit er für Borussia Dortmund speelt, hat der Belgier einen swweren Stand. Wechselhafte Leistungen undviele Verletzungen haben ihn aufs Abstellgleis gebracht. Am Wochenende dann das nächste Kapitel: Statt Champions League speelde Meunier nun dritte Liga.

Borussia Dortmund stelt Meunier ab

Als die fans Sonntag auf die Aufstellung der U23 vor hun Spiel tegen Dynamo Dresden blickten, staunten sie nicht bad. Auf dem Spielberichtsbogen tauchte tatsächlich der Name Meunier auf. Nacht daar tags zuvor beim derby 90 Minuten auf der Bank verbracht hatte, ging es non ook zwei Klassen tiefer.

++ Ansage von der Konkurrenz! “Ist nicht nur ein Zweikampf” ++

Die Entscheidung dürfte für den Belgier wie een Schlag gewesen sein. Als u zich niet richt, kunt u de rechtsverteidiger van de prof absoluut niet missen. Im October verletzte sich Meunier, fiel bis Anfang Februar aus. Seitdem hat er genau one Minute für Borussia Dortmund absolviert.

Zuletzt ließ ihn Edin Terzic sechs Spiele am Stück auf der Bank schmoren. Man darf davon ausgehen, dass Meunier unter diesen Umständen zu onem der größten Verkaufskandidaten im kommenden Sommer zählt.

Borussia Dortmund: lange frisse oplossing?

Bleibt die Frage, ob der BVB seinen Spieler non wirklich degradiert hat, of ob Meunier etwas Spielpraxis nach seiner longen Verletzung sammeln sollte. Unfraglich ist dagegen, dat wil zeggen dat zowel Seiten als gemeinsame Zeit sicherlich kan worden gevorgestellt.

Borussia Dortmund holte Meunier 2020 ablösefrei von Paris St. Germain. Die internationale Erfahrung bracht de Belg in Dortmund allerdings nur selten weiter. Weil er vaak wackelte, schreeuwt als nichtje unumstritten. Die Verletzungen tun ihr übriges.

Weitere Nachrichten für dich:

Im Sommer kon daher sein Abschied anstehen. Zuletzt wierp een wedstrijd op een wedstrijd van FC Barcelona laut. Is de Catalanen in een nieuwe situatie terechtgekomen, waar Meunier in de Dritten Liga in de problemen kwam?