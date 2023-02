Die Ära Jürgen Klopp ist wohl die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Twee Duitse Meisterschaften, een DFB-Pokalsieg, twee andere Finale-nahmen sowie de zweiten Platz in der Champions-League-seizoen 2012/13 haben den BVB zu een van de grootste Klubs im Weltfußball werden gelast.

Nun hat mit Felipe Santana (een ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund) verratten, die großen Erfolge aus einer schmerzhaften Niederlage resultieren – tegen die TSG Hoffenheim.

Santana verrät: Deswegen is Borussia Dortmund heute so erfolgreich

In een interview in YouTube-formaat “Flashback” vom BVB hat Felipe Santana zu seinem ersten Bundesligaspiel zurückgeblickt. Dies absolvierte der Brasilianer gegen den kommenden Gegner der Borussen: Die TSG Hoffenheim. In de Premierensaison van Jürgen Klopp werd een bittere 1:4 neergezet tegen de Kraichgauer, die de binnenkant verteerde dat een einzige zwarte gelbe-Tor des Tages erzielte.

Nun erklärte Santana alldings, dass die Niederlage rückblickend betrachtet een wahrer Segen für den BVB is geweest. ‘Nach dem Spiel-hoed Klopp deze filosofie komt tot stand”, vertaald naar de verdediging en erg goed: “Seitdem hat der BVB one super Weg gemacht.”

Obwohl Felipe Santana nach seinen fünf Jahren beim BVB zum Reviernachbarn aus Gelsenkirchen gewechselt ist, verguld der Brasilianer auch heute noch als een Legende beide den Borussen. Der Grund dürfte allen Schwarzgelben duidelijk signaal: Der 09. April 2013, die 92. Minuut – BVB tegen Malaga. Lewandowski flankeert van Halbfeld in den Strafraum, Schieber köpft auf Reus der in de Mitte spielt en plötzlich liegt der Ball voor den Füßen von Felipe Santana, der diesen über die Linie druckt en de Dortmunder schießt ins Halbfinale der Champions League.

Heute speelde Santana bij CA Catarinense in Brazilië. Zugleich ist er alldings auch ein Teil der Legendenmannschaft von Borussia Dortmund. Voor deze liefdadigheid is het de bedoeling dat de Saisoneröffnung de Legenden van FC Liverpool auf.