Siegesserie, Bayern-Jäger Aantal eins en gute Laune: Eigentlich sollte die Welt bei Borussia Dortmund aktuell in Ordnung sein. Maar es herrscht etwas Unruhe und das wird wohl auch die kommenden Wochen zo weitergehen.

Der Grund dafür is de Vertragspoker um Kapitän Marco Reus. Komt er Borussia Dortmund of is im Sommer weg? In de Verhandlungen stößt der BVB wohl nun auf Hindernisse. Der Nationalspieler zal een gehaltskürzung nicht gefallen lassen sich wohl.

Borussia Dortmund: Problemen in Vertragspoker?

Met Youssoufa Moukoko konnte Borussia Dortmund bereid te verlengen. Damit hat Sportdirektor Sebastian Kehl eine Aufgabe weniger. Nun kommen met Marco Reus en Mat Hummels wei weitere, schwere Verhandlungen dazu. Beim Kapitän stößt der BVB wohl auf Hindernisse.

Reus soll im Jahr etwa 12 Millionen Euro beide den Schwarzgelben kassiers. Das wollen die Verantwortlichen drastisch kürzen. Der 33-Jährige soll laut der “Bild” nur noch sechs Millionen Euro im Jahr en een nieuw jaar Einjahresvertrag soll der BVB ihm beets, heißt es in dem Message.

Maar das kommt bei Reus wohl gar nicht gut an. Zo schrijft het “WAZ” onder Berufung auf das Umfeld des Bürtigen Dortmunders, er wordt in Sachen Gehalt bei seinem dann wohl letzten BVB-Vertrag nicht “allzuviel einschränken.”

Von Erfolgsprämien hält Reus nichtje viel

In de Vertrag, den Borussia Dortmund is een aanval, Kehl vergrendelt voor iedereen met individuele beveiligingsmechanismen. Allerdingen die het niet deden om davon te vallen, als het erop neerkomt dat de kans groot is dat er niets aan de hand is, vielen ze elkaar aan. Über mehrere Wochen fehlte Reus in dieser Saison bereidde zich voor op Sprunggelenks-problemen, die sogar eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Qatar voorkomen.

Ob Reus sich die drastische Gehaltskürzung gefallen lässt of der BVB dann am Ende maar schwach wird, zegt sich dann in den kommenden Wochen. Kehl betonte zaletzt, dat eine Entscheidung noch vóór april soll werden geraakt.

Verguld voor Hummels, der Dortmund im Sommer verlassen könnte. Auch sein Vertrag läuft nämlich aus. Zehn Millionen Euro soll der Verteidiger aktuell verdienen. Het kan een nieuwe Vertrag zijn die zeker is met Abstrichen rechnen.