In de verloren Wochen ritt Borussia Dortmund auf einer Welle des Erfolgs. Zehn Spiele, zehn Siege – een makelloser Start in Jahr 2023. Dabei zegt zelf insbesondere de defensieve grimmige vormverbesert. Met nur sieben Gegentoren en vier weißen Westen in den letzten zehn Spielen haben es die Schwarzgelben schafft, wieder one Anschluss en die Bundesligaspitze herzustellen.

Ein Mann, der dabei en der nieuwe stabilisatie in der defensief nur kaum einen Anteil hatte, ist Thomas Meunier. De Belgier konnte Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Drei Top-Klubs vragen zich af of ze een werf kunnen gebruiken.

Borussia Dortmund: Meunier im Visier drie Top-Klubs

Iedereen die de spaanse Zeitung „Sport“ rapporteert, heeft grote belangstelling voor de internationale Top-Klubs en een verklaring van Thomas Meunier. Das Medium kan niet worden geaccepteerd door FC Barcelona, ​​Inter Mailland en AC Mailland als mogelijke Wechsel-opties voor de aanstaande transferperiode.

Drie Top-Klubs hebben interesse in für Thomas Meunier. Foto: AFBEELDING

Als u een medionbericht van de verzonden week ontvangt, kunt u de bescherming van de BVB-defensieve man die in de winter wordt gecontroleerd, aanpassen aan de angstaanjagende situatie. Weil dies alldings ausblieb, steht der Belgier nun but not leastestens bis zum Sommer in Dortmund unter Vertrag. Im Anschluss konnten sich die Wege trennen. Voordat er al dingen zijn die de scheiding aangaan, is het eerste keer dat de belangen van de Katalanen in de richting van de intensiteit van de persoon worden geobserveerd.

Borussia Dortmund: Meunier nur noch buiten vor

Nachdem der Außenverteidiger schon die letzten sieben Spiele des BVB vor der Winterpauze aufgrund deines Jochbeinbruchs verpasst hatte, verletzte sich Meunier im Winter-Trainingslager der Dortmunder in Marbella en zog sich einen Muskelfaserriss zu. Aufgrund door Ausfalls holten die Verantwortlichen der Schwarzgelben damals kurzerhand Julian Ryerson von Union Berlin als Ersatz, der zusterammen met Marius Wolf dem 31-Jährigen non den Rang in der Startformation abgelaufen zu haben schint.

Seitdem der Belgier wieder einsatzbereit ist, absolvierte er genau een einzige minuut. Een van de vele Verteidiger aufzustellen, entschied sich Trainer Edin Terzic zal voor Julian Ryerson of Marius Wolf zorgen. Later kwamen er verschillende berichten over BVB uit de media die in januari verschenen met grote belangstelling van Ivan Fresneda voor een aantal andere mannen voor de Meunier-positie die zo populair was. Der BVB dürfte dem Belgier wohl keine Steine ​​​​in den Weg legen.