Am Samstag (18:30 Uhr) wordt de hundertste Ausgabe der “Mutter aller Derbys” in der Bundesliga geben. De Revierderby zischen dem FC Schalke 04 en Borussia Dortmund laatste schon seit Tagen den Pott kochen. Ein Sieg in dem so wichtigen Spiel wäre für both Mannschaften, both Vereine, both Städte so wichtig.

Maar beide teams kregen mit großen Personalsorgen in de Partie. Sowohl beim S04 als auch beim BVB gevallen gleich mehrere wichtige Akteure aus. Borussia Dortmund wird mit großer Wahrscheinlichkeit sogar auf noch zwei weitere Leistungsträger verzichten müssen.

Borussia Dortmund: Kobel und Reus äußerst fraglich

Als de wedstrijd van de Woche op de markt komt, wordt de BVB-offensief van Julian Brandt door de derby na de muskelverletzung im Spiel tegen FC Chelsea verdedigd, terwijl Schwarz-Gelb niet meer bittere Ausfälle is. Sowohl Stammkeeper Gregor Kobel als Kapitän Marco Reus voor den Revier-Schlager is de eerste fraglich. Laut den “Ruhr Nachrichten” fehlten beide Spieler bei der Abreise der Mannschaft Richtung Teamhotel. Kobel en Reus kunnen ook worden gebruikt voor de Vorbereitung für das Spiel auf Schalke nicht dabei. Als er een kans is dat weiterhin nicht gänzlich ausgeschlossen, die Chancen auf eine Rechtzeitige Genesung der Beiden Recht unwahrscheinlich.

Kobel verletzte sich vergangenes Wochenende voor hun spel tegen RB Leipzig. Het kan zijn dat Schweizer een muskelverletzung en verpasste sowohl is van het Bundesligaspiel tegen Sachsen omdat het Achtelfinal-Rückspiel verloor in de Champions League. Nun lijkt der Torhüter ook auch die Partie tegen Schalke zu verpas. Ersetzen würde ihn, die tegen Leipzig en Chelsea, Dortmunds nummer Zwei Alexander Meyer.

Im Gegensatz zu Kobel kam Marco Reus am vergangenen Dienstag (7. März) in Londen noch zum Einsatz. De 33-jarigen die in een van de meest besmette gevallen terechtkwamen, der aanvalsster soll tegen Chelsea schonen leicht angeschlagen spielt haben. Infolgedessen zien er zo uit, als we er nun im Revierderby fehlen. Für Reus besonders bitter: Schon große Teile des Hinspiels verpasste der Kapitän. Er is verletzt sich in der 32. Minuut en moet uitstaan. Aufgrund dieser Verletzung verpasste er große Teile der Hinrunde.

Keine Ausreden für BVB?

Trotz der (möglichen) Ausfälle von Adeyemi, Brandt, Reus en Kobel sollte es für Borussia Dortmund keine Ausreden geben, wenn es darum geht, dies wichtige Spiel zu winnen. Denn: Auch beim Gastgeber gibt es große Personalsorgen. Der S04 muss auf ganze neun Spieler verzichten, keiner der verletzten Akteure aus den vergangenen Wochen schafft es in den Spieltagskader von Thomas Reis. Houd rekening met het feit dat de tabellen in de tabellen worden weergegeven – bij alle mogelijke fouten BVB sollte die Qualität noch ondergedompeld in het spel, um nach dem Spiel als Derbysieger vom Platz zu gehen.

Maar der BVB sollte gewaarschuwd voor: S04 ist seit sechs Spielen ungeschlagen, cashierte in der laufden Rückrunde first one Gegentreffer. Trotz Platz 18 gestabiliseerd als Knappen zuletzt grimmig en präsentierten sich als sehr unangenehmen Gegner. Auch ohne Kobel, Reus und Co. wird der BVB alles wat ze deden, die drie punkten tegen Dortmund mitzunehmen. Einfach als alles nicht.