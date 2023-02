Over de Rolle des Ergänzungsspielers is Marius Wolf bij Borussia Dortmund bislang owntlich nie wirklich hiausgekommen. Viele rechnen schon longer mit einem Abgang von Wolf, maar na vier jaar trapt Wolf nooit of für den BVB.

In de afgelopen weken is Marius Wolf bij Borussia Dortmund sogar geweest met een aanzienlijk deel van de optie en de aandacht van trainer Edin Terzic die mehr Vertrauen entgegenbracht. Die fans zien jetzt sogar schon Vergleiche mit einer Klub-Legend.

Borussia Dortmund: Dickes Lob von Terzic für Wolf

Wie is wichtig Wolf inzwischen für den BVB, zou Terzic in de Champions League foutloos kunnen maken. Gezien de FC Chelsea-setzte Terzic im Achtelfinal-Spiel nicht auf Neuzugang Julian Ryerson of de genesenen van Thomas Meunier, sondern auf Wolf. Der 27-jarig bestaan ​​​​beackerte die rechte Abwehrseite en Mache einen starken Job.

“Marius is in der ganzen seizoen schon richtig gut drauf wesen”, zei ihn Terzic jetzt voor de Bundesliga-Spiel tegen Hertha BSC. „Er hat am Ball einenrichtig guten technicalen Ablauf. Er is een uitstekende Flankenbal geweest en sich deutlich im defensieve Bereich vertärkt. In der Hinrunde hatte er sehr viel Ausfallzeit, aber so who er sich jetzt präsentiert, ist esrichtig gut.

Wolf der nieuwe Grosskreutz?

Die Fans von Borussia Dortmund vergleichen en jetzt schon mit einer BVB-Legende – und black mit Kevin Großkreutz. “Wolf erinnert mich komplett an Großkreutz”, schrijft een fan op Twitter, nog een meint: “Marius Wolf is een modernere Großkreutz”.

Die Vergleiche kommen nicht ganz von ungefähr. Weder Wolf noch Großkreutz sind Spieler, die mit Talent überschüttet sind. Ze komen over de kampf heen en weten zeker dat ze kans hebben. Ihre Mentalität is ihr großes Plus. En: Dus wie Großkreutz wurde Wolf auch vom Angreifer zum Rechtsverteidiger umgeschult.

Was Wolf alldings zu Großkreutz fehlt, ist die Vergangenheit. Großkreutz ist ein „Dortmunder Jung“, staan ​​als Jugendlicher selbst in der Kurve. Wolf wurde bei Nürnberg en 1860 München ausgebildet.