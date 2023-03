Der BVB zei im Heimspiel tegen 1.FC Köln een beeindruckende Vorstellung. Aan het einde van de Partie Borussia Dortmund – 1.FC Köln staan ​​op 6:1 op de Anzeigetafeln des Signal Iduna Parks. Het is een sterke reactie op de (zo minste in Bezug aufs Ergebnis) enttäuschende 2:2 im Revierderby auf Schalke. Vorerst eroberte die Mannschaft von Edin Terzic die Tabellenspitze.

Of de Gala-Vorstellung van BVB over allem een ​​Spieler, der in den vergangenen Wochen en Monaten vaak nach seiner Top-Form suchte. Op het feest Borussia Dortmund – 1. FC Köln zei dat Angreifer Donyell Malen, in ihm steckt und wie wichtig er für Schwarz-Gelb sein kann was.

Borussia Dortmund – 1.FC Köln: Fans feiern Malen ab

Seit seiner 30-Millionen-Euro-Verpflichtung im Summer 2021 werd vaak bekritiseerd door Donyell Malen. Bei manchen BVB-Fans klinken net zo mooi als Flop. Nun bluht der Niederländerrichtig auf en zeigt, er was kans. Beide 6:1-Gala des BVB schoss der Angreifer ein Tor en bereitete zwei weitere vor. Maar ook niet de drie Torbeteiligungen zeegte er mit guten Dribbels en starkem Einsatz eine class Vorstellung. Schon im Revierderby auf Schalkemachte Malen, vor allem in der eerste Halbzeit, mit einem guten Auftritt auf sich aufmerksam.

Nun legde der Stürmer im Heimspiel tegen den Effzehn ook eindrucksvoll nach uit. Dafür de Angreifer von den BVB-Fans im Netz abgefeiert. “Best Saisonleistung”, schreef een fan op Twitter. “Endlich belohnt er sich mal”, meinte ein anderser. Und wieder der nächste schreef: „Wie geil! Maal blüht richtig op“. Nach schwierigen Monaten lijkt Malen endlich zowel BVB-Fans directioneel angekommen zu signaal. We hebben veel Twitter-reacties gesammelt:

“Maken loont. Leider soooooo selten solch ein Auftritt.

“Wer ist der type auf Rechtsaußen und was hat er mit Malen gemacht?”

“Donny Malen loont. Starke 1. Halbzeit tegen Schalke en heute auch wieder bärenstarke Leistung. Aufwärtstrend.”

„Malen is einfach super heute!”

„Schön, dass Malen trifft, hat letzte Woche schon gut spielt. Das Tor wird ihm guttun.”

+++ Borussia Dortmund: Horror-Szene bij BVB-Spiel! Verletzung nach Pyro-Show +++

Angesichten van de lange spanten Persoonlijke situatie in Westfalen is zo groot, dat is Spieler wie Malen, die nicht immer unumstritten waren, gute Leistungen abrufen en team von Edin Terzic zo enorm geholpen. Deze Kaderbreite combineert met constante Leistungen met der BVB in jedem Fall brauchen, wanneer de zehnjährige Meisterserie der Bayern doorbreekt wollen.

Erster BVB-Doppelpack voor Haller

Neben Donyell Malen überzeugte beim 6:1-Sieg tegen Köln auch ein anderser Angreifer, der noch nicht sorichtig in Fahrt kam – bepaalt ook tijdens lange seinen krankheitsbedingten Ausfall. Zei Sebastien Haller met zwei Toren, die er voor die BVB-offensief zou kunnen zijn. Es war sein erster Doppelpack im Dress von Schwarz-Gelb. Auch das wird im Season-Endspurt um die Meisterschaft wichtig sein: Ein Stürmer, der Tore Garantiert en Konstant liefert. Aus BVB-Sicht bleibt nur zu hoffen, dass Haller nach der Länderspielpause da weitermacht, wo er jetzt aufgehört hat. Haller wurde das eerste Mal seit seiner Krankheit für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste nomineert.

Meer nieuws zum BVB:

Nach dem 6:1-Sieg tegen 1.FC Köln kreeg der BVB met een van de eersten die Gefühl in de anstehende Länderspielpause gehen. Dan krijg je het met een van je breiten Brust zum Meisterschafts-Kracher nach München. Dort zijn die Westfalen erneut een starken Donyell Malen en een overheersende Sebastien Haller brauchen, um die Bayern ärgern zu können.