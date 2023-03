Viele Fans von Borussia Dortmund haben den Traum, einmal im Leben im Stadion aufzulaufen. Nur wenigen wird dieser durch die Möglichkeit, en der Hand der Stars een inzulaufen, erfüllt. Nun haben sich Betrüger diesen Kinder-Traum zu nutzen gemacht.

Konkret kreeg een zwei Jugendfußballteams aus Unna. Borussia Dortmund is klaar om te reageren op de Vorfall.

Borussia Dortmund: Nachwuchsmannschaften werd Betrugs-Opfer

Der SG Massen aus Unna wurde Opfer eines dreisten Berugs, das messages die “Ruhr Nachrichten”. Ik ben oktober begonnen met een van de zusjes Jugendtrainer twee Mannschaften van de Klubs over de BVB-website die zich heeft gedragen, een van de Stars van BVB im Signal-Iduna-Park een keer in de lucht. Wenig später gab es dann die Nachricht, dass sterven beide Teams die Einlaufkinder voor das Duell tegen RB Leipzig dürfen. “Het waren natuurlijke alle hellauf begeistert und die Kinder ganz aufgeregt”, schildert Spielervater Andre Mucha de Emotionen der Nachwuchskicker.

In der Zeit danach gab es wohlimmer wieder Kontakt zwischen dem Jugendtrainer en einer vermeintlichen Mitarbeiterin des BVB. Deze namen kunnen door een persoon worden gebruikt, die tatsächlich für die Schwarzgelben arbeitet. Waarbij de stichtende Austauschs de Mitarbeiterin den Massenern mitgeteilt haben, wie der Ablauf am Spieltag sein wird. Des Weiteren hätte sie den Verein aufgefordert, Geld für das Event zu bezahlen. Nicht für die Kinder, sondern für die Erwachsenen, die Plätze im REWE-Familieblock kommen sollten sowie für den Bustransport aus Unnach Dortmund. “Das paste hundertprozentig”, erklärte Massens Jugendleiter Reiner Rehkop, weswegen er keinen Suspect schöpft habe.

Borussia Dortmund reageert auf Betrug

Aufgefallen sein soll der Betrug eerste am vergangenen Dienstag (28. Februar), als de Trainer zu einem Termin in die Geschäftsstelle order. Als adres gaben die Betrüger alldings wohl das Trainingszentrum in Brackel an. Als die Massener maar “irgendwie” schaften, mit der zustertändigen en realen Mitarbeiterin zu sprechen, war diese überrascht en gab an, von dem Vorhaben keine Kenntnis zu haben. Die Telefonnummer, über welche the Jugendtrainer zuvor noch mit der vermeintlichen Mitarbeiterin kommuniziert habe, sei plötzlich nicht mehr reichbar gewesen.

Laut Rehkop beträgt der verursachte Schaden 1.100 Euro, weil zu dem Zeitpunkt nur eine der both Mannschaften das geforderte Geld überwiesen sollen. Dennoch stelt duidelijk: “Kein Vorwurf an die Trainer”, denn die Betrüger hätten einen seriös wirkenden Ablaufplan vorgestellt, der “Hand und Fuß” hatte. Dennoch hoed der Verein Anzeige bij der Polizei gestellt.

Borussia Dortmund is een van de tegenstanders van Vorfall die geen kans maakt om gewesen te worden. “Es tut uns sehr leid, dass die Kinder zu Opfern von Betrügern is sindsdien geworden. Gerne geladen met die Kleinen zu een Bundesliga-Spiel der nächsten Hinrunde ein en hoffen, dass wir die Enttäuschung zo zumindest ein bisschen mildern können“, zei BVB-Pressprecher Sascha Fligge over de „Ruhr Nachrichten“. Er zijn allemaal dingen die u kunt bedenken, die van de Verein geen kapitalen hebben van de Einlaufaktionen für Kinder schlagen wollen würde.