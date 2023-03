Miese Stimmung bij Borussia Dortmund! De eerste keer dat we uitkwamen in de Champions League na een wedstrijd tegen FC Chelsea (0:2), volgde daarna ook op Derby-Frust. Gezien de FC Schalke 04 kam der BVB niet over een 2:2-tussentijd.

Een van de twee die we hebben gemaakt in een gevormde vorm, is Jude Bellingham. Eigenschap gehört der 19-jarigen van de Leistungsträgern bij Borussia Dortmund, lieferte jüngst aber nicht immer ab. Non lassen Aussagen von Sebastian Kehl aufhorchen.

Borussia Dortmund: Form-Tief bij Bellingham

Jude Bellingham passeerde in dieser Saison Leeglich een partie aufgrund einer Gelbsperre, stand ansonsten immer in der Startelf bei Borussia Dortmund. Der Brite heeft alle dingen die jets nach einer sensationellen Hinrunde im Form-Tief und das zeigte sich auch beim Revierderby tegen Schalke (2:2).

Der Brite sah bei zowel Gegentoren nicht gut aus en leistete sich immer wieder einige Fehler. Seit Wochen hinkt daar seiner Top-Form achter haar aan. Bellingham Speel met langere tijd met kinesiotape op links. Wat is de eerste keer dat de 19-jarigen niet optreden?

Jude Bellingham hinkt naar BVB-signalen Erwartungen bislang achter haar. Foto: IMAGO / RHR-foto

“Womöglich fehlt ihm an der einen of andere Stelle ein Tor, das er in der Hinrunde gemacht hat”, zei sportdirecteur Sebastian Kehl nach dem Derby über den Youngster en fügte hinzu: “Er is zeker. Er mag en zal. En stapte over naar fasen, in dat geval is het oké. De mens moet zich bewust zijn van het feit dat een speler niet kan spelen op het allerhoogste niveau. Als het goed is, is het hart van de zaak. Da geht es weiter.”

Sorry eh BVB Star?

Dann Mache Kehl einige Aussagen, die de Fans von Borussia Dortmund große Sorgen machen werd: „Er werden regelmatig behandeld in den letzten Wochen. Dat mag een ende vrouw zijn, het kost veel geld. Wir hoffen, dass wir das schnell in den Griff kriegen.

Während des Trainings im Februar soll der britische Nationalspieler einen Schlag abkommen haben. Der schwarze Verband soll für mehr Stabilität soorgen en Bellingham zur mentalen Unterstützung serve. Immer wieder humpelte der Mittelfeldstar in den vergangenen Spielen auf dem Platz.

Nach dem Derby äußerte sich Edin Terzic zu Bellingham: „Die bandage gibt ihm Stabilität. Dat is nichts Wildes, zonder dat het voetbal intenser wordt en de hinterlässt Spuren. Dus hoe kan het dat WM spielt. Das Problem bestoffenbar nun maar schon langer. Een van de Mega-Talents kan de BVB niet laten werken. Nach de CL-Aus wollen die Schwarzgelben jetzt wenigstens den Bundesliga-Titel en den DFB-Pokal den – ben besten mit einem Bellingham in Top-Form.