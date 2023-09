Das Leiden von Giovanni Reyna will einfach kein Ende nehmen. Dem Juwel von Borussia Dortmund geht es nun schon seit zwei Jahren gut durch ein tiefes Tal. Sein nächster Einsatz steht noch in den Sternen – schließlich hat er die gesamte Vorbereitung beim BVB verpasst.

Aber warum eigentlich? Der US-Verband tat seine Länderspielverletzung als Bagatelle ab, Borussia Dortmund weigerte sich dann mit allen Mitteln, die Diagnose zu nennen. Jetzt kommt es raus: Die „Beinverletzung“, die Reyna ist monatelang außer Gefecht Sets war nicht weniger als ein gebrochener Knochen!

Borussia Dortmund: Reyna erlitt einen Beinbruch

„Hey, Gio!“ Der BVB twitterte gelassen, als der Youngster kürzlich ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Eigentlich ein toller Moment nach langer Abwesenheit. Aber die jüngste Geschichte des Juwels hat uns gelehrt, mit Euphorie vorsichtig zu sein. Zu oft wurde Hoffnung geweckt, zu oft wurde sie brutal zerstört.

Mit gerade einmal 20 Jahren steckt Reyna in einem dunklen Kapitel fest, das bereits seit zwei Jahren andauert. Eine schwere Muskelverletzung in der Nationalmannschaft warf ihn im September 2021 aus der Bahn, nach monatelanger Reha schied er wieder aus. Nach einer heftigen Ohrfeige und anschließendem Skandal bei der WM konnte Reyna nicht mehr nach Dortmund zurückkehren und verletzte sich nach einer mageren zweiten Saisonhälfte prompt erneut.

BVB verheimlicht Beinbruch

Was genau er mit der Nations League unter Vertrag nahm, blieb für immer unklar. Der US-Verband sprach von einer Wadenverletzung, mit einer längeren Abwesenheit hatte niemand gerechnet. Doch Giovanni Reyna fehlte beim Trainingsauftakt nach dem Urlaub noch. Und auch für die PR-Tour durch sein Heimatland. Und immer noch am Anfang der Liga. Trotz aller Nachfragen weigerte sich Borussia Dortmund standhaft, zu sagen, was Reyna hat.

Jetzt ist es trotzdem durchgesickert. Und es erklärt viel. Bei der „Beinverletzung“, wie der BVB seit Monaten kryptisch spricht, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Beinbruch. Das berichten das US-Sportportal „Sporting News“ und die „Ruhr Nachrichten“ unisono.

Genauer gesagt: Ein Wadenbeinbruch kostete ihn die gesamte Vorbereitung – und wird ihn wohl noch einige Zeit beschäftigen. Gerade zurück im Training hat der 20-Jährige noch einiges nachzuholen, bevor er zu einer ernstzunehmenden Alternative für die BVB-Offensive wird.