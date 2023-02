Achtes Pflichtspiel, achter Sieg: Das Jahr 2023 läuft für Borussia Dortmund bislang nach Plan. Maar de 4:1-Erfolg gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende musste der BVB teuer bezahlen.

Nach nur 32 Minuten war der Tag für den bislang formstärksten Spieler vorbei: Karim Adeyemi. Der Youngster bracht Borussia Dortmund met zijn Tor in Führung, met een score van 2:0 die ervoor zorgde dat hij verspeeld werd. Chef-kok Edin Terzic werd opgeleid, dat der BVB-Star lang uitkwam.

Borussia Dortmund: Adeyemi-Ausfall droht

Er is er een die ausgewechselt is: Karim Adeyemi. Als de Neuzugang in de eerste Saisonhälfte leighlich zwei Tore en een Vorlage afhankelijk is, zal er in 2023 duidelijk uitkomen. Deze Torbeteiligungen hatte der 21-Jährige schon in diesem Jahr en bestätigte seine gute Form auch beim 4:1-Sieg von Borussia Dortmund tegen Hertha BSC – jedenfalls in den eersten 32 Minuten.

Nachdem is dat 1:0 per Hacke erzielte en de zweiten Treffer für Donyell Malen grimmige vorbereitete, snelst is zo aan de Vorarbeit tijdens de Sprints noch een den hinteren linken Oberschenkel en veld zu Boden. Dan moet Adeyemi onder Tränen den Platz verlassen.

Voor de rol van Jamie Bynoe-Gittens in de partij. „Wir haben natürlich noch keine Diagnose, welke MRT morgen als eerste kan worden gemachtigd. Aber das sah nicht gut aus. Man hoed gemarkeerd, dat is een ihnrichtig erwischt hoed”, zei BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in der Halbzeitpause bij “DAZN”.

“Wichten Spieler verloren”

Nach der Partie is onder leiding van Cheftrainer Edin Terzic zum Flügelstürmer. „Wir haben heute mit Karim Adeyemi einen wichtigen Spielerlost, der uns wahrscheinlich die nächsten Spiele nicht zur Verfügung Steht“, aldus Trainer Edin Terzic, der nach dem Schlusspfiff noch keine genauere Informationen zur Verletzung hatte.

Meer nieuws für dich:

Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben von Borussia Dortmund wäre ein Ausfall mehr als nur bitter. Nach de Auswärtsspiel kommende Woche bij TSG Hoffenheim empfängt der BVB dann RB Leipzig, de auch im Viertelfinale der Gegner sein wird. Anschließend steht das wichtige Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League tegen FC Chelsea en, hij is 11. Maart van de Revierderby bij FC Schalke 04 ausgetragen wird.