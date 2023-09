Nach dem dramatischen Meisterschaftsfinale war Schluss Borussia Dortmund den Schulterschluss mit den Fans. Jeder hatte sich vorgenommen, es in dieser Saison noch einmal zu versuchen und die Bayern noch einmal anzugreifen. Nach drei Spieltagen sind Lust und Euphorie längst verflogen.

Statt drei Siegen zum Auftakt gab es einen knappen Sieg gegen Köln und zwei Unentschieden gegen die Abstiegskandidaten Bochum und Heidenheim. Besonders besorgniserregend ist die spielerische 2:0-Führung gegen Heidenheim am Freitagabend (1. September). Bei Borussia Dortmund herrscht Ratlosigkeit, die Aussagen von Sportdirektor Sebastian Kehl sind alarmierend.

Borussia Dortmund: Kehl ratlos

„Im Moment ist es für keinen von uns unerklärlich“, gibt Kehl nach dem 2:2-Sieg gegen Heidenheim zu: „Man sucht nach Gründen, aber am Ende kann es uns einfach nicht passieren.“ Du hast das Spiel tatsächlich kontrolliert und viele Torchancen gehabt.

+++ Borussia Dortmund: Zweifel an Terzic wachsen – Fans setzen auf Trainer +++

„Aber die Art und Weise, wie wir das Spiel in der zweiten Halbzeit mit so einer Unachtsamkeit an uns vorbeiziehen lassen, sollte einer solchen Mannschaft nicht passieren. Einfach zu Hause, gerade gegen Heidenheim, einfach nach einer guten ersten Halbzeit. Das ist schwer zu erklären“, sagt Kehl .

+++ Stimmungsumschwung bei Borussia Dortmund – Terzic reagiert deutlich +++

Und sagt klar: „Heute war es viel zu wenig, in der Summe der drei Spiele zu wenig für die Ansprüche, die wir haben. Darüber müssen wir mit den Spielern reden, es waren zu viele Fehler, die hier nicht passieren dürfen.“ Ebene.“

„Der Schwung ist weg“

Die Entwicklung bei Borussia Dortmund ist besorgniserregend, das muss auch Kehl erkennen: „Wenn ich mir die letzten drei Spiele ansehe, würde ich sagen, dass die Energie, die wir uns am Ende der letzten Saison hart erarbeitet haben, nicht zu spüren ist, der Lauf, den wir haben.“ „Ich habe hart dafür gearbeitet. Der Schwung ist verloren gegangen.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Am Samstag (2. September) soll eine knallharte Analyse des Heidenheim-Spiels stattfinden. Daran kann Trainer Edin Terzic nicht wirklich arbeiten. Der Großteil der Mannschaft befindet sich nun auf Länderspielreise und wird erst kurz vor dem nächsten Spieltag zurückkehren.