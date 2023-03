Die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise soll die Angste voor einer Bankenkrise zerstreuen. Er zijn verschillende reikwijdtes die betrekking hebben op de Übernahme der Credit Suisse noch de maßnahmen mehrerer Notenbanken zur Beruhigung.

Nach der mühsam ausgehandelten Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS herrscht een internationale Finanzmärkten vorerst weiter Unruhe. Der DAX en die wichtigsten Aziatische Börsen gaben überwiegend nach. Sowohl der Milliardendeal in der Schweiz als auch die maßnahmen mehrerer notenbanken zur liquiditätsversorgung des finanzsystems konnten gegen die Ängste vor einer möglichen bankenkrise nur wenig ausrichten.

Krediet Zwitserland ,74

Der DAX fiel am Morgen op een weiteres die januari en ruschte met min 1,12 Prozent auf 14.602,19 Punkte. Damit knüpfte der Duitse Leitindex zugleich nahtlos en de Abschläge der Vorwoche von mehr als vier Prozent an. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte verlor in den eersten Handelsminuten deutlich en gab um 1,90 Prozent auf 25.944,45 Zähler nach. “De eerste reacties op de Credit-Suisse-Übernahme durch die UBS waren positief”, reageerde ntv-Börsenkorrespondenten in Nancy Lanzendörfer. “Allerdingen van de Kursvorzeichen met kleine rotten. Die Unsicherheit rund um das Bankenthema ist zurück, die Sorgen um eine Bankenkrise sind nicht gebannt.”

De titel van het Zwitserse krediet heeft een waarde van 63 Prozent auf 0,68 Franken ab – unter den von der UBS bezahlten Kaufpreis von 0,76 Franken. Die Anteile der UBS brachen um 13 Prozent auf 14,92 Franken ein. Europaweit rutschten Titel van Finanzdienstleistern en Versicherern zum Teil tief ins Minus. Auch die Aktien von Banken in Deutschland und Frankreich stürzten ab. De Kurs der Deutschen Bank is een snelgroeiend Prozent en de Commerzbank is een overheersend Prozent. Der europäische Bankenindex fiel um 5,3 Prozent und der Index der Versicherer um 3,3 Prozent.

Bafin: Deutsches Finanzsystem stabiel en robuust

Die Finanzaufsicht Bafin hält das deutsche Finanzsystem nach der Rettungsaktion weiter für brederestandsfähig. “Das deutsche Finanzsystem erweist sich weiterhin als stabil und robust,” teilte ein Sprecher der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit. Die Bafin heeft de actieve Markttentwicklungen im Blick en berücksichtige sie im Rahmen ihrer laufdenden Aufsicht.

Die UBS overtreft de kleineren Lokalrivalen für drie Milliarden Franken – gut 3 Milliarden Euro. Zusätzlich steht sie für Verluste von bis zu fünf Milliarden Franken gerade. Zorg ervoor dat u een staatsgarantie van 9 Milliarden Franken krijgt om liquiditeitsvereffening in te stellen tegen 200 Milliarden Franken. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) heeft de transactie met liquiditeitsverliezen en gewährt van de banken in de Darlehen van 100 miljard Franken onder de loep genomen. Zusätzlich konne die SNB der Credit Suisse een met een Ausfallgarantie des Bundes gesichertes Liquiditätshilfe-Darlehen von bis zu 100 Milliarden Franken gewähren, hieß es. Die Schweizer Regierung sicherte der UBS eine Garantie von 9 Milliarden Franken zu.

Andere Notenbanken hebben een eerste reactie op de maßnahmen. Een van de grootste banken van Schweizer Bank Credit Suisse door de grote UBS is de bedeutendste bankfusie in Europa sinds de financiële crisis voor 15 jaar. Ze worden bedeutet das Ende für die 167 Jahre alte Credit Suisse, deren Hauptsitz gegenüber der bittere Rivalin UBS am Zürcher Paradeplatz liegt. Vorausgegangen war ein Verhandlungsmarathon, en dem die beiden Banken sowie Spitzenvertreter von Politik en Aufsichtsbehörden teilgenommen hatten. Staat en Aufsichtsbehörden gaan er vanuit dat een brandmerk zo verhinderd wordt.

Ausfall würde internationales Finanzsystem erschüttern

Die Schweizer Regierung in Bern staat onder de heerschappij van Druck, die Lage stabiliseren en die Credit Suisse zu stützen. Denn Credit Suisse is een van de grootste financiële instellingen van de wereld en heeft toegang tot de 30 wereldwijde systeemrelevante banken, waarvan het internationale financiële systeem is afgeleid. Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset zei, “der Bundesrat is overheersend, dat de overheersende macht de beste Lösung is, um das Vertrauen wiederherzustellen”. Credit Suisse habe Vertrauen der Kunden verloren, Liquidität habe gewährleistet were müssen. Die transactie is belangrijk voor de stabilisatie van de Zwitserse financiële markten, hoe meer.

SNB-Präsident Thomas Jordan betonte, de reputatie van de Volkswirtschaft der Schweiz Zentral. Finanzministerin Karin Keller-Suter zei, der Bund habe die Garantie von 9 Milliarden Franken gegeben, um Risiken der Credit Suisse abzufangen. “Die Steuerzahler heeft nu kleine risico’s” – jedes andere Szenario hätte mehr Kosten verursacht. Man heeft een private partner en een solide bank, die Credit Suisse übernehme. Het is niet mogelijk om een ​​staatliche Rettung, betonte die Ministerin te zijn. Der Bund heeft een volledige garantie.

Neuer Branchenriese verwaltet 5 Miljard US-Dollar

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher sprach von einer Riesenchance für UBS. De combinatie van twee banken vormt de positie. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) begrüßte die Übernahmelösung sowie die vom Bund und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ergriffenen Maßnahmen. Als de Credit Suisse de Gefahr een van de meest beveiligde bestanden heeft, of als de bank het oplosmiddel gebruikt om dit te doen, is het meer. Die Credit Suisse heeft het mogelijk gemaakt om de Vertrauensverlust der Anleger gelitten te krijgen. Der Aktienkurs war auf een Rekordtief gefallen, nachdem der größte Investor der Bank die Bereitstellung von weiterem Capital ausgeschlossen hatte und das Institut weiter mit Geldabflüssen zu kämpfen hatte.

Mit der Fusion heeft een van de nieuwe filialen onder UBS een Finanzinstitut met een verhandeld vermogen van meer dan 5 miljard US-dollar. Als de stellenstreichungen zo groot zijn dat de Aussagen gemacht werden, zijn ze aan de Sonntagabend. Zusammen beschäftigen beide Institute etwa 120.000 Mitarbeiter. Die Bilanzsumme der UBS met mehr als 72.000 Beschäftigten geloof sich 2022 auf umgerechnet 1030 Milliarden Euro, die der Credit Suisse mit gut 50.000 Beschäftigten auf umgerechnet 535,44 Milliarden Euro. Die UBS heeft in 2022 gewonnen van 7,6 Milliarden Dollar – aktuell 7,07 Milliarden Euro – erwirtschaftet. Credit Suisse wies dagegen een Verlust von 7,3 Milliarden Franken – 7,4 Milliarden Euro – aus.