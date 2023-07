Am vergangenen Freitag kehrte Palmer an seinen Arbeitsplatz in der schwäbischen Universitätsstadt zurück – nach einer vierwöchigen Pause, die er sich nach einem Skandal um seine Äußerungen am Rande einer Migrationskonferenz Ende April selbst angeordnet hatte. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte Palmer am Dienstag, dass er am Tag der Wiederaufnahme seiner Arbeit den seitenlangen Brief an Neubauer geschrieben habe, der der dpa vorliegt und der am Mittwoch in der „Welt“ abgedruckt werden sollte.

Palmer verweist auf eine Rede der „Fridays for Future“-Aktivistin während ihrer Pause, die sie im Rahmen ihrer „Tübinger Mediendozentur“ gehalten hat. Er wirft ihr Kritik an einem „fossilen“ Lebensstil vor, der „nichts weiter als ein Frontalangriff auf das westliche Wohlstandsmodell“ sei.

Palmer: Neubauer beschwört „neue Opposition“.

Der ehemalige Grünen-Politiker weist darauf hin, dass der menschliche Fortschritt in entscheidenden Lebensbereichen ohne die Nutzung „leicht und günstig verfügbarer fossiler Energiequellen“ nicht möglich gewesen wäre. Er wirft Neubauer vor, in der Klimapolitik einen falschen Ansatz zu verfolgen und damit „neue Opposition“ zu beschwören.